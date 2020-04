Jde o charitativní sbírku pro Adámka Chramostu, který trpí vzácným, ale velmi progresivním onemocněním nazývaným SMA – Spinální svalová atrofie. Na toto život omezující a nebezpečné onemocnění existuje nový „lék“ Zolgensma.

Jedná se o genovou terapii a díky jediné dávce tohoto léku se může progresivita této nemoci zastavit. Tuto terapii může ale podstoupit pouze do svých druhých narozenin, které oslaví 17. června 2020.

Čas tak neúprosně běží a cena léku je astronomická. Na léčbu a náklady s ní spojené je potřeba vybrat 2 500 000 amerických dolarů, což je v přepočtu padesát milionů korun, a to během příštích dvou měsíců. „V normálním případě bychom Adámkovi věnovali přinejmenším jeden z mnoha závodů Živého Sokolovska, to v současné chvíli není bohužel možné. Samostatně ale sportovat můžeme, proto zveme širokou veřejnost na historicky první virtuální závod,“ vysvětluje za Živé Sokolovsko Iveta Müllerová. A jak se na závod, který odstartuje dnes, mohou zájemci přihlásit?

Zcela jednoduše. Zájemci mohou zaplatit startovné ve výši 150 Kč na transparentní účet Adámkovy cesty: 2201788315/2010. Posléze si mohou vybrat disciplínu, kterou v rámci pomoci budou absolvovat, ať už během, chůzí, se psem, na koni, na kole atd.

U své činnosti by se pak neměl zapomenout účastník virtuálního závodu vyfotit a zaslat fotografii na mailovou adresu andrea.pfeifferova@gmail.com nebo do zprávy na facebooku Živého Sokolovska, u fotografie by neměly chybět ani informace jako jméno, disciplína a počet kilometrů, které pro Adámka nasbíral.

„Na naší facebookové stránce Živého Sokolovska vytvoříme z příspěvků album. Zájemci mohou vyjádřit podporu Adámkovi i mimo virtuální svět, kdy mohou charitativní sbírku podpořit jakýmkoliv finančním darem nebo si také za 150 Kč mohou v rámci pomoci na stránce Natural power handmade náramky vybrat náramek a poté si domluví přes zprávu převzetí,“ připomíná další možnost pomoci Müllerová. „Děkujeme všem, kteří se do závodu či jakékoliv jiné pomoci zapojí,“ dodává závěrem za Živé Sokolovsko. Zapojit se může opravdu každý, a to až do 16. května, kdy virtuální závod skončí.

Více informací o Adámkově cestě naleznou zájemci na webových stránkách www.adamkovacesta.cz nebo na fb stránce Adámkova cesta nebo mohou přispět na transparentní účty CZK: 2201788315/2010 či EUR: 2901788316/2010.