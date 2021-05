Založila ho Monika Škorničková, šéftrenérka krasobruslařských klubů v Mariánských Lázních a Nejdku, trenérka úspěšných českých reprezentantů. „Sport je životní styl – to je podstata našeho projektu. Mít i kraso styl,“ říká na úvod o projektu jeho zakladatelka Monika Škorničková.

Projekt, který byl v hlavě úspěšné trenérky už asi tři roky, cílí na zvýšení konkurenceschopnosti českých krasobruslařů, kterým chce nabídnout stejné podmínky, jako mají ti na světové úrovni. „Světové výsledky se dělají v týmu odborníků. Vrcholové krasobruslení je opravdu už vrcholný výkons požadavky na všechny schopnosti i možnosti závodníka. A proto tým odborníků ve svém oboru, a proto tento projekt,“ vysvětluje Škorničková.

„Jednou jsem někde slyšela, že u nás nejdou ‚udělat‘ výsledky srovnatelné se světem. Přiznávám, že jsem občas tyto myšlenky také měla. Ale nerada věci vzdávám, a tak vznikl tento projekt. Chceme ukázat, že když lidi spolupracují, tak jde leccos.“ Na webu dodává, že projekt chce dát každému, kdo si chce sáhnout na svůj osobní vrchol, šanci hledat možnosti. „Projekt dává možnosti i těm, kteří chtějí sportovat v prostředí, které motivuje, třeba i jen pro radost, a nejen v krasobruslení. Projekt chce přes sport vychovávat k morálním hodnotám, k sebevědomí, odvaze a motivaci žít plnohodnotný život,“ vysvětluje hlavní trenérka.

„Nechci, aby to vyznělo, že je to jen pro ty nejtalentovanější, pro nějakou elitu. Je to pro všechny děti, které chtějí sportovat a rády chodit do týmu, který je motivuje a kde mají šanci na sobě pracovat.“

Činnost projektu se zaměřuje na všechny aspekty tréninkového procesu krasobruslaře. Talentovaným krasobruslařům pak nabídne také ekonomickou podporu.

„Zjišťuji, že když nabídnete smysluplný projekt, který má vizi a možnosti rozvoje, najdou se i ti, kteří kvalitní věc podpoří. Jsem moc ráda, že mám kolem sebe tým lidí, kteří mi pomáhají nejen na ledě, v tělocvičně, ale také s PR, s financemi, řeší právní záležitosti,“ popsala Škorničková.

Vybrané talentované mládeži budou poskytnuty například bonusy za plnění výkonnosti.

„Tvoříme systém výkonnosti a odměn tak, aby byl motivační a rozvíjející, ale také tak, aby se toho děti a jejich trenéři nelekli. Mám pocit, že lidi tady nejsou moc odvážní, že se zbytečně podceňují. No a co, tak jsem to nezvládla, ale alespoň jsem to zkusila – to je moje motto, a tak chci lidi motivovat, trochu rozhýbat. Je pravda, že dnešní doba je šílená. Všichni jsme tak trochu ztratili motivaci, protože nemáme světlo na konci tunelu. I mě to stojí více sil než v normální době.“

Veškeré akce pod záštitou projektu ale probíhají s trvalou příslušností závodníka v jeho mateřském klubu a spoluprací s jeho osobním trenérem, vytváří se pouze tzv. detašovaná pracoviště. Jedno z nich je například v Brně, jedná se ale i o dalších.

„Chceme vytvořit takovou síť, kde budou trénovat trenéři, kteří chtějí trenéřinu brát z jiného úhlu pohledu. V tomto mi hodně pomáhá spolupráce s nizozemským klubem a paní trenérkou Hanou Naaktgeboren-Veselou, která na tréninkový proces nahlíží optikou jiného prostředí, a nabízí tak cenné zkušenosti.“

Vybraní talentovaní závodníci pak budou mít možnost vycestovat na soustředění právě například do tohoto nizozemského klubu. Kromě toho projekt spolupracuje například i se závodníky na Slovensku.

S projektem spolupracuje již od počátku řada předních českých trenérů. „Vedoucí trenérkou detašovaného pracoviště Brno je Hana Dobrovolná, vedoucí klubu HB Kraso Brno, spolupracovnicí je také bývalá předsedkyně Českého krasobruslařského svazu a rozhodčí pro soutěže Mezinárodní bruslařské unie Věra Tauchmanová, která bude pro projekt odbornou poradkyní, nebo šestinásobná mistryně Ukrajiny a účastnice mistrovství Evropy a olympijských her Elena Liashenko,“ komentovala trenérský tým Škorničková. Odborníci v týmu však budou i z jiných odvětví, která jsou pro zdraví a komplexnost sportovce také důležitá, a sice například z oblasti fyzioterapie, jógy, psychologie či baletu.

„Výkony světových závodníků se opravdu hodně posunuly. A to jeden trenér nezvládne. Potřebuje mít závodníka tzv. připraveného od kondičáka, fyzioterapeuta, výživáka…, aby se mohl soustředit jen na tu svoji specializaci, a to práci na ledě. Zastávám názor, že na každou oblast by měl být ten nej a trenér by v něho měl mít důvěru,“ vysvětlila Škorničková.

Spolupráce s odborníky a trenéry je pro projekt klíčová. Z toho důvodu vznikl i první on-line stream, na kterém své vize a názory představila právě mezinárodní rozhodčí Věra Tauchmanová. V dalších on-line setkáních se pak představí i někteří jiní spolupracovníci týmu.

Kromě dalších on-line setkávání jsou ale v plánu i off-line setkávání. Proběhnout by měly campy či výběry talentů, vše bude však záviset na podmínkách pro amatérský sport uvnitř.

„Všechny novinky o streamech, campech a dění kolem projektu můžou zájemci sledovat na našem webu skornickovasport.cz, nebo na Instagramu i Facebooku,“ doplnila Škorničková.

Kateřina Horová