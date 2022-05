Je to zklamání, chtěly jsme urvat dva body, i když jsme hrály venku a věděly jsme, že to bude nesmírně obtížný zápas. Ale pro nás nic nekončí, připravíme se na zápas doma a zkusíme to otočit.

Jak moc mrzí nepovedený závěr, tři minuty před koncem jste srovnaly, ale pak jste čtyřikrát inkasovaly?

Tam bylo pár nevynucených chyb. Ani přesně nevím, co se tam stalo. Ale celkově to byl pěkný zápas, nemáme se za co stydět.

Pro oba celky to byl první zápas v play-off interligy, vy jste navíc nováček. Bylo to jiné než v základní části?

Určitě byl jiný, byly jsme hodně nahecované, chtěly jsme vyhrát. Ona už je senzace, že jsme jako nováček v play-off. Výsledku je škoda, ale doma se pokusíme postoupit do finále.

Výbornou kulisu dodali zápasu i vaši bubeníci…

Oni s námi jezdí všude po republice, i na Slovensko. Tady nemohli chybět, jsme jim za to nesmírně vděčné. Atmosféra byla skvělá, i plzeňští fanoušci přišli. Věřím, že u nás to bude podobné. I naši fanoušci umí vytvořit skvělou kulisu.

Co bude potřeba zlepšit? Najít recept na brankářku Řezáčovou, která vám pochytala hodně šancí?

Ano, víc proměňovat vyložené šance. Karin (Řezáčová) toho hrozně moc pochytala. A pak zlepšit obranu, to je základ házené. Zkusíme se připravit, jak nejlépe to půjde.

Je tohle pro oba celky vrchol sezony? Na vítěze čeká ve finále Most a to je téměř nepřekonatelný soupeř…

Náš cíl je dostat se do finále. Uděláme maximum, aby se nám to povedlo.