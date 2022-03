„My jsme se vůbec nedostali do zápasu, protože jsme v prvním setu nedali pořádně servis,“ narážel karlovarský trenér Jiří Novák, co jeho tým v úvodní sadě trápilo. A právě toho dokonale využili hosté, kteří po výhře 25:19 šli v hale míčových sportů do vedení 1:0 na sety.