První mečbol hurricáni v míčovce neproměnili, série se vrací do Otrokovic

/FLORBAL/ Jede se dál. Zajímavá série druhého kola play down se navrací do Otrokovic. Florbalisté hurricánů totiž nevyužili první mečbol, po prohře 3:4, se navrací série hraná na čtyři vítězná utkání do Otrokovic.

FB Hurrican Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Vary naskočily do zápasu velmi dobře, když ve 3. minutě poprvé rozjásal publikum v hale míčových sportů Matyáš Velc. Z vedení se však hurricáni radovali pouze několik sekund, když za Otrokovice zamířil téže minutě přesně mezi tři tyče Marek Zapletal. A pro karlovarský výběr bylo ještě hůře, když ve 4. minutě poslal hosty poprvé v utkání do vedení František Vykopal. Otrokovice pak přidaly ve 12. minutě třetí branku, kterou měl na svědomí Tomáš Sovják, čímž tak hurricánům odskočily na rozdíl dvou branek. Když ve druhé třetině, přesněji ve 27. minutě, přidal svou druhou branku Marek Zapletal, bylo jasné, že karlovarský výběr, bude muset v dalším průběhu pořádně gólově máknout. Stíhají jízdu zahájil ve 33. minutě karlovarský kapitán Michal Klápa, který navrátil svůj tým zpět do utkání. Zdroj: Youtube O deset minut později se Vary přiblížily soupeři na rozdíl jediné branky, když se do statistik zapsal Michal Strachota, ale i přes veškerou snahu o vyrovnání, si hosté připsali na účet důležitou výhru 4:3, čímž tak v sérii snížili na 1:3 na zápasy. Páté utkání série bude na programu ve středu 5. dubna v Otrokovicích. Pokud by hurricáni nezvládli ani druhý mečbol, budou mít k dispozici šestý zápas, který odehrají doma v pátek 7. dubna. FB Hurrican Karlovy Vary – PSG Panthers Otrokovice 3:4 (1:3, 1:1, 1:0). Branky: 3. Matyáš Velc, 33. Michal Klápa, 43. Michal Strachota – 3. a 28. Marek Zapletal, 4. František Vykopal, 12. Tomáš Sovják. Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Diváci: 285. Stav série: 3:1.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu