/NOHEJBAL/ Nohejbalisté karlovarského Liaporu vstoupili do nového ročníku extraligy mužů pravou nohou. Na půdě Vsetína slavili výhru 6:1.

SK Liapor Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Jednalo se o povinné vítězství, které se vůbec narodilo lehce,“ upozorňoval kapitán Liaporu Jan Vanke, že výsledek neodpovídá dění na kurtu.

„Nebyl to vůbec lehký zápas, několik zápasů jsme rozhodli tím nejtěsnějším poměrem,“ připomněl karlovarský smečař, že se nohejbalisté z lázní měli v zápasech co otáčet. A není divu. Liaporu totiž nevyšel vstup do zápasu, když dvojice ve složení Tomáš Bíbr, Jakub Medek nenašla správný recept na mladé pušky ze Vsetína.

„V opačném duchu se vedlo naší druhé dvojici a dokázali jsme srovnat. Za klíčový moment zápasu považuji zvládnutí zápasu trojic a odskočení na 3:1, pak už jsme zápas kontrolovali,“ narážel Vanke na tři body v řadě, na které Vsetín nedokázal již bodově odpovědět.

Vítěznou tečku za zápasem udělal závěrečný zápas trojic. „Ten jsme urvali posledním možným bodem 10:9 ve třetím setu,“ poukazoval kapitán Varů. Teď před sebou mají Varáci premiérový domácí duel, ve kterém budou hostit nevyzpytatelný Žatec.

„Ten v v prvním zápase remizoval s černým koněm soutěže z Čelákovic,“ podotkl Vanke na adresu Žatce, který remizoval na úvod extraligy v domácím prostředí s Čelákovicemi 5:5.

Liapor odehraje domácí duel již v pátek 7. dubna netradičně ve 14.00 hodin, ale pozor ne v Doubí, ale ve sportovní hale Slavie v Drahovicích.

Výsledky, extraliga, I. kolo: Žatec – Čelákovice 5:5, Čakovice – Start Praha 6:4, Plazy – Modřice 2:6, Vsetín – Liapor Karlovy Vary 1:6.