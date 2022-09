Lvi si v otevíracím utkání napsali nejhorší možný scénář. Po nezdaru s Polskem a velmi pravděpodobné prohře se Srbskem budou po dvou zápasech bez výhry a s nožem na krku. „Co si budeme povídat, je to velká komplikace. Teď hrajeme proti největším favoritům naší skupiny Srbům a pak máme tři nesmírně důležité zápasy. Musíme se na ně připravit, protože se sto inkasovanými body na zápas nemůžeme vyhrát,“ naráží nejen na střelecký průvan od Polska nejvyšší muž české sestavy Ondřej Balvín.

Martin Peterka: Se Srby jsme hráli naprosto vyrovnaný zápas

Výhodou může být fakt, že je každý před zápasem, i na základě formy z posledních týdnů, odepisuje. „Musíme mít hlavu nahoře, tohle se nám stalo i minulé léto při kvalifikaci na olympiádu. První zápas jsme prohráli, pak jsme byli schopní se zvednout a dostat se z toho. Musíme ale předvést jinou hru,“ říká Balvín.

Jeho slova doplňuje kolega – pivot Martin Peterka. „Sice nehrajeme úplně dobře, ale snažíme se. Bojujeme a myslím, že to přijde. Se Srbskem se o výsledek porveme. Půjdeme minimálně odčinit včerejší výkon.“

Zato nevýhoda je ta, že na rozebírání chyb není moc času. Oba zápasy od sebe dělí přesně čtyřiadvacet hodin. „Možná je to ale lepší, že hrajeme v rychlém sledu. Máme sice spoustu věci ke zlepšení, ale na druhou stranu nemáme čas nad nepovedeným zápasem s Polskem tolik přemýšlet. Musíme si říct, co jsme udělali špatně, ale na nějaký velký rozbor není čas,“ podotýká Peterka.

Nemají co ztratit

Pro dnešní zápas platí pověstné: Nemáme co ztratit, můžeme jen získat. „Neříkám, že vypouštíme zápas se Srby, ale také respektujeme, jakou mají sílu. Opravdu můžeme jen překvapit. Budeme se snažit držet našeho motta: Rvi se jako lev. Už proti větším favoritům jsme dokázali hrát skvělý basket a dostat se s nimi do koncovky. Věřím, že to bude teď to samé a navnadíme se na další tři extrémně důležité zápasy,“ přeje si Balvín.

Češi už jeden zápas, kdy nebyli favority, Srbům hodně znepříjemnili. Ve svém posledním vystoupení na MS v Číně. V utkání o pátou příčku jim podlehli jen 81:90. V utkání několikrát vedli. Také proto, že Peterka své první čtyři trojkové pokusy prohnal košem. To samé se mu málem povedlo proti Polsku. Zaznamenal tři dalekonosné střely ze čtyř vyslaných na soupeřovu obroučku. „Prohrálo se, takže jsem spokojený nebyl. Tohle je moje práce, když budu hrát půl minuty nebo dvacet minut, vždycky tam půjdu a budu se snažit udělat maximum pro tým. Radši bych byl, kdybych dal nula bodů a vyhrálo se,“ opakuje známou pravdu.

Prohra s Polskem? Není důvod teď věšet hlavy, myslí si Vít Krejčí

Zpět do Číny, české Lvy drtil svoji takřka bezchybnou střelbou Bogdan Bogdanovič. Jeho zlatá ruka však na EuroBasketu Srbům nepomůže. I bez něj si tým kolem mega hvězdy Nikoly Jokiče hravě poradil s Nizozemskem (100:76). Srbové dominovali pod oběma koši. „Nejvíc se budeme připravit na boj na doskoku, protože si myslím, že tam to bude těžké. A určitě na jejich hlavní hvězdu Jokiče, přes kterého jde hodně útoků. Sedneme si k videu a něco vymyslíme. Myslím, že to bude hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme, jakou budeme mít chuť komunikovat a bránit. Musíme určitě zlepšit obranu,“ má jasno Peterka.

„Bude to znít trošku paradoxně, ale musíme stavět právě na obraně. Když neubráníme, tak nemůžeme hrát naši rychlou hru, která nás zdobí. Nebude to lehké, ale kdy jindy začít než s největším favoritem ve skupině. Budeme se muset extrémně vyhecovat, dobře bránit a lítat do protiútoku."

Saty? Velká pomoc

Velkým otazníkem před startem evropského šampionátu byl kotník největší české hvězdy a lídra Tomáše Satoranského. Od dob malíčku Jaromíra Jágra asi nejsledovanější část těla českých sportovců. Nakonec do utkání nastoupil. Odehrál něco přes sedmnáct minut. Do velkých dobrodružství, jako nájezdy pod koš soupeře se logicky nepouštěl.

„Saty je srdcař, který se snaží dělat co nejvíc pro tým. Každá jeho minuta na hřišti pomohla. Sice neskóroval, ale organizoval hru, rozdával asistence. Zase byl pro nás důležitý,“ nešetří superlativy Balvín.

„Saty je pro nás velkým přínosem. Všichni jsme rádi, že to zvládl a že tady s námi je. Doufám, že v dalším průběhu turnaje se bude jeho kotník zlepšovat a bude hrát ještě líp. Vypadalo to, že chce hrát pořád a my bychom určitě byli rádi, kdyby mohl být pořád na palubovce. Myslím si ale, že furt jsou lidi kolem něho v takové fázi, že to radši kontrolují, než aby to přehnali,“ přemítá Peterka.

Návrat lídra nepomohl, Češi padli. Zklamali jsme, ale oklepeme se, věří kouč

Jedno je jisté, z českých rukou opadne stres, který hráči přes velké zkušenosti s těžkými mezinárodními bitvami v domácím prostředí pociťovali. „Nervozita určitě byla, ale prostě jsme ze začátku nehráli dobře. Poláci se chytili a pak už se těžko zastavovali. Sice jsme se vrátili do zápasu, ale pak se nám to samé stalo ve druhém poločase. Rychle nám odskočili a my už jsme pak jen dotahovali,“ vrací se k úvodnímu vystoupení Peterka.

Diváci v O2 areně, přesněji řečeno ty čeští, protože i Poláci uměli přitopit pod kotlem, nenechávali svůj tým na holičkách. Zejména ve chvílích, kdy jejich miláčci dotahovali. „Určitě to bylo důležité, myslím, že nám to může hodně pomoct. Diváků přišlo hodně a v dobrých momentech, když se vyhecujeme, tak nám strašně pomáhají,“ připomíná hráč německého Braunschweigu.

„Atmosféra mě příjemně překvapila. Myslím, že taková návštěva na mužský basket v Česku nikdy nebyla. Jestli se nepletu, tak se pokořil rekord z Pardubic, když jsme hráli proti Rusku. Moc děkuju fanouškům a omlouvám se. Slibuji jim, že budeme bojovat dál,“ vysílá vzkaz k basketbalovému národu Balvín.

Dnes už bude v O2 areně vyprodáno. Čechy požene 12 500 fanoušků.