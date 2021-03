Navíc se zabydlel i v základní sedmičce Karlových Varů a svým výkonem na postu účka napomohl Karlovarsku ve čtvrtfinále UNIQA extraligy ke dvěma cenným skalpům Kladna, klub ze západu Čech tak vede v sérii, která se hraje na tři vítězná utkání, 2:0.

Již dnes může Karlovarsko od 18 hodin v hale míčových sportů stvrdit postup do semifinále, ale to bude muset zvládnout třetí náročný duel s kladenskou volejbalovou letkou, která prokázala během předešlých zápasů své kvality. „Spokojenost je určitě velká,“ narážel na dvě vítězné bitvy s Kladnem Daniel Římal.

Daniel Římal mohl se svými spoluhráči slavit ve čtvrtfinále již dvě výhry, přidá i třetí?Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

Máte za sebou dva zápasy, ve kterých jste brali dvě výhry, panuje spokojenost?

Zápasy byly oba velmi těžké a v obou případech jsme museli hrát až do konce a na sto procent, proto si obou těchto výher velmi ceníme.

Oba zápasy s Kladnem však jasně ukázaly, že play-off je zcela jiná soutěž, bez favorita, když jste v prvním utkání museli smazávat dvousetové manko…

Kladno na nás vlétlo a dařilo se jim. Velmi dobře podávali. Nevím, jestli nás to zaskočilo, ale určitě jsme znervózněli. Sám jsem nepodal vůbec dobrý výkon v prvním setu. Pak jsme se stmelili a začali bojovat jako tým. Byli jsme trpěliví a dobře jsme bránili po našem servisu. Donutili jsme soupeře k chybám. Pak už jsme měli správné ,,flow“ a soupeře jsme přehráli.

I ve druhém duelu ukázalo Kladno, že má kvalitní tým, když vás opět řádně potrápilo, i když nutno podotknout, že při vás stálo pověstné volejbalové štěstí…

Druhý zápas byl taky velmi těžký. Tentokrát jsme dělali spoustu chyb, ale od začátku jsme nehráli tak špatně. Kladno ukázalo, že je na domácí palubce zvyklé, ale zase jsme to zvládli týmovou hrou, pomohli si bojovností a dotáhli to do vítězného konce.

Prakticky se během těchto dvou zápasů ukázalo, že servis je alfou a omegou v rámci tohoto čtvrtfinále…

Servis je velmi důležitý, ale následná obrana po něm má úplně stejnou váhu. Na co by byl dobrý servis, když si ho nedokážete ubránit. Každý dobrý servis nemusí být nutně eso.

Dnes máte před sebou třetí duel, ve kterém můžete rozhodnout o postupu, ale určitě vás zase nečeká nic jednoduchého…

Určitě to nebude jednoduché. Víme, co od soupeře čekat, a známe jeho kvality. Budeme do toho muset zase dát všechno a věřím, že to jako tým opět zvládneme.