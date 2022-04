„S Kupkem a Kóčou jsme šli na hřiště s tím, že to chceme zvednout hlavně v hlavách,“ připomíná univerzál Varů, s jakým cílem zamířil na palubovku.

„Chtěli jsme kluky znovu dostat do varu a vyhecovat je,“ narážel na nepříznivý stav během čtvrté sady. „To se nám povedlo a kluci už pak zvládli zápas výborně dohrát,“ pochvaloval si karlovarský hrdina.

Přitom Karlovarsko zahájilo třetí čtvrtfinálovou bitvu velmi dobře, když soupeře v prvním setu smetlo bez větších potíží. „Liberec se postupně zlepšil a my trochu upustili od naší hry. Bohužel jsme nezvládli koncovku třetího setu a to se na nás podepsalo i v tom čtvrtém,“ řekl k průběhu duelu.

Liberec bojoval v lázních o naději. Tu mu odstřelili střídající mladíci Varů

Výběr z lázeňského města tak splnil dílčí cíl, kterým byl postup do semifinále. „Série to byla velmi náročná, i když se to nemusí zdát kvůli výsledku,“ přiznává Římal, že postup se nerodil lehce.

„Liberec ke konci základní části začal hrát velmi dobře a byl velmi těžkým soupeřem. Museli jsme do všech zápasů jít naplno, ale to je play-off,“ upozorňoval pětadvacetiletý hráč. „Všichni táhneme za jeden provaz a společně do toho dáváme všechno,“ zdůrazňoval Římal.

Sám ale ví, že to nejdůležitější má jeho tým před sebou. „Tohle ještě nebyl poslední krok na naší cestě, nejtěžší věci nás teprve čekají,“ dobře ví. Karlovarsko si na svého soupeře pro semifinále musí ještě počkat.

„Nekalkulovali jsme v základní části a teď už vůbec ne. Musíme porazit každého, jestli chceme pomyslet na úspěch,“ vysvětluje hráč Varů.

Každý tým dodržuje zejména pak v play-off rituály. „Rituály samozřejmě máme, ale jsou jen pro kabinu,“ dodává s úsměvem závěrem Římal.