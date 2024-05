Jako na trní jsou před druhou semifinálovou bitvou extraligy mužů ve stolním tenise příznivci SKST Chodov. Dnes totiž mohou stvrdit stolní tenisté Chodova postup do Superfinále, pokud zvládnou náročný duel na stolech NH Ostrava.

SKST Chodov. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Chodovský výběr pod taktovkou kouče Richarda Výborného dokázal v prvním duelu obelstít NH Ostrava, když před svými fanoušky slavil výhru 3:0, čímž si řádně přiblížil právě účast v Superfinále.

„Určitě v tom hrál roli i fakt, že ostravská jednička Kadlec byl unaven, ale samozřejmě i to, že jsme nic nepodcenili a snažili se připravit na zápas poctivě,“ vracel se k první semifinálové bitvě trenér Chodova. A právě na výkon z domácího prostředí budou chtít jeho svěřenci navázat i na stolech soupeře, ale nečeká je vůbec nic jednoduchého.

Důvod? „V Ostravě je hala trochu specifická. Míčky se zastavují, a hráči Ostravy jsou na to zvyklý,“ připomněl Výborný, že se budou muset poprat nejen se soupeřem, ale také speficikým prostředím, kde se druhá semifinálová bitva odehraje. Navíc Ostrava je v domácím prostředí hodně silná. „Výhoda domácího prostředí může hrát klíčovou roli v odvetě,“ přemítá před druhým kláním kouč SKST.

„Ostrava nemá co ztratit, oni překvapili,nemají vůbec co ztratit, navíc má v týmu mladé a ambiciózní hráče,“ je si vědom Výborný. Západočeši však chtějí na stolech soupeře uspět, čímž by se probojovali do Superfinále.

„Cíl? Vyhrát tento zápas a proměnit mečbol, tím mít tak i více času na regeneraci a přípravu,“ doplnil Výborný k bitvě, která bude v Ostravě na programu dnes od 18.00 hodin v Ostravě a fanoušci ho budou moci sledovat na ČT Sport Plus, ArénaSport nebo kanálu ČAST na YouTube.