Důvodem je nouzový stav vyhlášený vládou ČR v souvislosti s šířením epidemie koronaviru Covid-19 a navazující přijatá krizová opatření. Přípravy závodů, které probíhají intenzivně vždy několik měsíců předem, jsou aktuálními omezeními zcela znemožněny.

Organizátoři plně respektují veškerá preventivní a krizová opatření a věří, že se situace dostane co nejrychleji do pořádku.

Pro první jarní závod sezóny v České republice, Sportisimo 1/2Maraton Praha, se našel nový termín 6. září 2020. Dalším závodem byl květnový Volkswagen Maraton Praha. Jeho nový termín byl stanoven na druhý říjnový víkend.

Volkswagen maratonský víkend se v letošním roce bude konat 10. – 11. října. V sobotu 10. října se proběhnou pražskou Stromovkou všichni nadšenci bez ohledu na věk – konat se zde bude Procházka se psy a dm rodinný běh. V neděli 11. října pak odstartuje hlavní závod: Volkswagen Maraton Praha. Běžci a sportovní fanoušci nepřijdou ani o Marathon Expo na pražském Výstavišti, které se přesouvá spolu se závody a jeho termín je 8. – 10. října 2020.

Všem registrovaným běžcům se startovné automaticky převádí na nový termín na podzim tohoto roku. Komu by nový termín nevyhovoval, může zdarma využít přeregistraci na jiného závodníka nebo si registraci přesunout na rok 2021. Konkrétní postup a bližší informace získají běžci na svůj e-mail do 14 dní. Pražská štafeta v té podobě, jak ji známe, se v letošním roce ruší. Všechny registrované týmy si mohou svou registraci přesunout na individuální či štafetové závody v rámci ostatních RunCzech závodů. O konkrétním postupu bude organizátor informovat prostřednictvím e-mailu. „Nové termíny jsme ladili s městy, kraji, partnery, dodavateli i Českým atletickým svazem. Víme, že termíny nebudou vyhovovat všem běžcům, ale bohužel je situace v letošním roce velmi nestandardní. Musíme to překonat, táhnout za jeden provaz a těšit se na příští rok, který už snad bude tradiční. Ohromně nás mrzí, že nemůžeme všem běžcům vyjít vstříc. Víme, že se jim závody kryjí nebo že je jich příliš mnoho během krátkého časového úseku, ale musíme se přizpůsobit tomu, co je momentálně možné. Tento rok je v každém případě výjimečný,“ uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Aby RunCzech poděkoval zdravotníkům za jejich nasazení v momentální situaci, budou mít lékaři, zdravotní sestry a záchranná služba registrace na hlavní závody v letošním roce zdarma. Aby si po náročných měsících užili aktivně strávený čas s celou rodinou, mohou si společně zaběhnout zdarma i dm rodinné běhy.

Kalendář RunCzech 2020:

30. srpna 2020 Mattoni 1/2Maraton Olomouc (bude upřesněno); 5. září 2020 Birell Grand Prix Praha; 6. září 2020 Sportisimo 1/2Maraton Praha; 19. září 2020 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem; 4. října 2020 Mattoni Liberec Nature Run; 11. října 2020 Volkswagen Maraton Praha; 24. října 2020 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary; 31. října 2020 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice; 6. prosince 2020 Sorrento Positano.