„Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě,“ uvedl oddíl nové motto a samurajové z Chodova začali hned protivirové ochrany používat.

S posledním tréninkem se přitom neloučili lehce. „Situace, která nastala, je úplně nová. Naše cesty, plány, sny jsou momentálně v nedohlednu,“ povzdechl si hlavní kouč klubu Václav Kolář.

Ten své bojovníky nasměroval novým směrem. „Hlavu vzhůru, cesta samuraje nebyla a není nikdy jednoduchá. Nebudeme panikařit a postavíme se čelem, vstříc další výzvě, vstříc novému začátku, nové motivaci a věřme v lepší budoucnost. Věřme v pevné zdraví,“ řekl.

Samurajové přišli jako ostatní o společné tréninky, situaci ale berou v poklidu. „Vyjděte ven, trénujte, běhejte, choďte do lesa, lezte po skalách a překonejte své limity. Jsme samurajové a nebojíme se tvrdých podmínek,“ zní jedno z doporučení.

K těm také patří v těchto dnech dvojnásob potřebná disciplína. „Dodržujte nařízení nouzového stavu a naopak nebuďte shovívaví k hlupákům, kteří jsou laxní k daným opatřením a ohrožují nejen sebe, ale celé okolí,“ nabádá Václav Kolář samuraje.

Samurai Fight Club Chodov měl krátce před svým velkým mezinárodním turnajem, na který měly dorazit do chodovské sportovní haly výpravy z celé Evropy. „Přišli jsme o peníze i půlroční práci,“ poukázal trenér klubu. Natočená pozvánka na Samurai cup 2020 od legend českého MMA Jaroslava „Číňana“ Poborského a Tomáše „Thora“ Kužely tak zatím zůstane nevyužita. „Uvidíme, co se bude dít dál. Pokud to již půjde, zkusíme turnaj uspořádat ve druhé polovině roku,“ říká na závěr Václav Kolář.