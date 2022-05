První cenné kovy vybojoval pro Samurai Fight Club jedenáctiletý Daniel Sarkany, který se představil v kategorii U13 do 40 kg. „Dan si připsal na konto na takové akci velkou premiéru,“ prozradil na úvod chodovský trenér Václav Kolář, kterému kryl záda na břehu Jaderského moře druhý kouč Evžen Bubyr.

„V eliminaci se probojoval jak v lightcontactu, tak i kicklightu do finále, kde nestačil pouze na německého reprezentanta, a připsal si na konto dva tituly vicemistra Evropy,“ chválil si Kolář úspěšnou premiéru naděje ze Šabiny v trikotu samurajů.

OBRAZEM: Samurajové řádili na Bohemia Cupu. Bilance? 24 mistrů a 7 vicemistrů ČR

„Já jsem rád, že jsem se mohl v tak nízkém věku zúčastnit tak velké mezinárodní soutěže. Moc si toho vážím, ale vím, že musím ještě hodně na sobě pracovat, abych měl příště taky pás šampiona jako moji starší kamarádi,“ přiblížil své dojmy po svém vystoupení Daniel Sarkany.

Pak už výprava samurajů mohla slavit zisk titulu mistra Evropy, a to hned dvakrát. Zasloužil se o to v disciplínách kickboxu a lightcontactu Kryštof Schwarz, medailista z mistrovství světa v Rakousku, který se představil v kategorii U15 do 60 kg.

„Kryštof prodal své zkušenosti a v obou disciplínách prošel až do finále. V tom prvním v lightcontactu porazil dalšího českého reprezentanta, ve druhém pak v kickboxu odstoupil rakouský zápasník pro zranění,“ ohlédl se Kolář za dvěma mistrovskými tituly v podání nejdeckého zápasníka.

Schwarz tak přidal do své sbírky po dvou pásech světového šampiona další dva, tentokrát toho evropského.

„Moc se mi to líbilo, jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit,“ culil se dvojnásobný mistr Evropy Kryštof Schwarz. „Už jen účast na Evropě byla pro mě odměna za celoroční práci a úspěchy na republikových soutěžích,“ poukazoval nejdecký mladíček v dresu samurajů.

Další pásy pro evropské šampiony přidal do sbírky Chodováků Johny Kolář, který nastoupil v kategorii U18 do 70 kg, když navíc k tomu přidal ještě jako bonus titul vicemistra. „Johny nastoupil v MMA light, kde porazil všechny soupeře dominantním způsobem, kdy neměl problém bojovat v postoji i na zemi, a získal svůj první pás evropského šampiona,“ bilancoval první vystoupení Koláře trenér samurajů.

Napilno měl chodovský mladík v kicklightu, když v prvním kole narazil na soupeře z pořádající země. „Zápas byl dramatický i vzhledem k chování Italů až do poslední chvíle, ale pro nás znamenal těžký postup do semifinále,“ popisoval Kolář vypjatou atmosféru, která v Cervii během zápasů pořádně houstla.

Chodovští samurajové sbírali na závěr sezony cenné kovy i mistrovské tituly

„I v semifinále Johny narazil na soupeře z Itálie, kterého porazil jednoznačně na body. Ve finále i přes únavu nedal bojovníku z Rakouska šanci a stal se šampionem v této disciplíně,“ pochvaloval si Kolář druhý mistrovský evropský titul v podání svého svěřence.

Chodovský mladík posléze uzavřel své vystoupení v disciplíně K1, ve které dosáhl na druhé místo, tedy titul vicemistra Evropy.

„I v K1 se probojoval Johny do finále, kde ho čekal exotický soupeř s italským pasem z africké země Burkina Faso. Ten byl nad jeho síly a ve finále prohrál po neskutečném souboji na body, a bral tak stříbro,“ řekl chodovský trenér k poslednímu vystoupení Koláře.

„Mé dojmy jsou velmi pozitivní,“ prozradil po zisku dvou mistrovských titulů a jednoho vicemistra Johny Kolář. „Závody probíhaly v super náladě i přes menší šarvátky s Italy a překvapivý zjištění o Issoufovi. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit takových velkých závodů, a bylo mi ctí reprezentovat náš Samurai team,“ upozorňoval Kolář.

Samurai Fight Club si tak na účet připsal další úspěšnou výpravu. „Vybojovali jsme čtyři tituly mistra Evropy a tři tituly vicemistra. Sice nechyběl stres, napětí i vypětí všech sil, ale vše jsme zvládli jako tým a výsledek byl úžasný,“ usmíval se spokojeně před odjezdem z Itálie domů Kolář.

Samurajové uspěli v Itálii. Domů se navrátili se čtyřmi tituly mistrů Evropy a třemi vicemistrů.Zdroj: Samurai Fight Club„Z celého srdce děkuji celému týmu, všem trenérům, kteří se podíleli se mnou na přípravě, jmenovitě Evžen Bubyr, Marcel Klik a Jaroslav Kalfář, organizačnímu týmu Pavlíně Schwarzové, Luďkovi Sarkánymu, Stanislavu Francovi,“ děkoval chodovský kouč svým ‚spolupracovníkům‘.

„Velké poděkování za podporu patří Národní sportovní agentuře, dále Karlovarskému kraji, městu Chodov a městu Nejdek, bez jejichž podpory by to nešlo,“ dodal závěrem za úspěšným vystoupením chodovské výpravy v Cervii Kolář.