POŽÁRNÍ SPORT

Již několik let se věnuje novorolský mladíček požárnímu sportu. „V sedmi letech jsem se byl s kamarádem podívat na jeho trénink a už jsem u toho zůstal. Líbilo se mi, jak je tento sport všestranný,“ vrací se k rozhodnutí vyzkoušet si požární sport Svoboda. „Poslední tři sezóny se věnuji nejvíce individuální disciplíně na sto metrů překážek,“ připomíná svou oblíbenou disciplínu.

Zdroj: Archiv Dominika Svobody

Navíc letos hostoval v kategorii dorostu za tým Jihomoravského kraje. „Bohužel kvůli covid-19 byly všechny postupové soutěže zrušeny,“ poukazuje. Cíle pak má v tomto sportu jasně dané. „Rád bych se stále zlepšoval a v budoucnu se chtěl třeba dostat i do mužské reprezentace,“ přeje si.

ATLETIKA

V posledních letech pak brouzdá i atletickými stadiony napříč republikou. „K atletice jsem se dostal, dalo by se říci, úplnou náhodou,“ vzpomíná na své atletické začátky Svoboda. „Když mi bylo čtrnáct let, hledal jsem zimní přípravu k požárnímu sportu, který taky provozuji.“ A našel. Již tři roky totiž hájí na atletické mapě trikot chodovského ŠAKu. „To bylo pro mě nejlepší rozhodnutí, proto trénuji a závodím za tento skvělý tým,“ pochvaluje si. Do jeho sportovního repertoáru mu tak přibyla kromě požárního sportu nově i atletika.

„Atletika mě nadchla natolik, že jsem u ní zůstal i po zimní přípravě, a naplňujeme mě tím, jaký je to skvělý sport. Navíc mě baví zlepšování a posouvání osobních výsledků a také jsem díky tomuto sportu našel spoustu nových kamarádů.“ pokyvuje spokojeně hlavou. V současné době se věnuje, co se týče atletiky, desetiboji a trojskoku.

Zdroj: Archiv Dominika Svobody

„Baví mě rozmanitost a nedokázal bych si vybrat jen jednu nebo dvě disciplíny. Líbí se mi že mohu všestranně trénovat,“ líčí. „Nejlépe si vedu v disciplíně v hodu oštěpem a skoku o tyči. Oštěpem 700g mám osobní rekord 50 m a 800g oštěpem mám 45 m. Ve skoku o tyči mám OR 360 cm. V desetiboji jsem letos dosáhl 4 200 bodů,“ chlubí se a hned přidává: „V příští sezóně máme s trenérem cíl přes 5 000 bodů.“

KOLO A STOLNÍ TENIS

To ale není v jeho podání vše. V rámci přípravy jezdí na kole, hraje stolní tenis a nově pak přidal i otužování. „V rámci přípravy jezdím na kole, ale hlavně to mám rád. Než jsem začal dělat atletiku, čtyři roky jsem jezdil závodně na kole, proto nějaké ty základy v technice mám,“ připomíná. Hraji také stolní tenis, a to už pět let závodně, a myslím si, že docela dobře,“ culí se hráč SKST Chodov.

Zdroj: Archiv Dominika Svobody

V posledních dnech se pak rozhodl také pro otužování. „Otužování? Napadlo nás to společně s kamarády, když jsme společně trénovali a řekli si, že od následujícího dne se začneme otužovat v řece. V začátku to byl celkem šok, ale postupem času si začalo tělo zvykat. První den, kdy jsem vydržel sotva deset vteřin, tak nyní, po více než dvaceti dnech, vydržím ve vodě i pět minut,“ přibližuje. „Otužování je hlavně super pro zlepšení imunity, dobrou regeneraci, zmírnění stresu a další skvělé věci,“ dodává s úsměvem závěrem Dominik Svoboda.