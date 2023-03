V nejsilnější kategorii žáků přijelo do Hradiště čtyřiapadesát mládežníků z celé republiky, z toho Lokomotivu Karlovy Vary reprezentovalo šest závodníků. Šermířské naděje, tak nejprve odšermovaly sedm zápasů na pět zásahů v prvním kole, kde byly rozděleny do skupin a podle výsledků, pak byli šermíři nasazeni do vyřazovacího pavouka, kde šermovali již na patnáct zásahů.

Dramatické souboje předváděl ve zbroji karlovarského klubu zejména Tomáš Vaněk, který nejprve v souboji o osmičku otáčel s Tadeášem Skalou z Dukly Praha ze stavu 12:14 na 15:14, a to samé předvedl i při postupu do první čtyřky s dalším zástupcem pražské Dukly Jakubem Klimentem.

Šermíři varské Lokomotivy řádili v Uherském Hradišti.Zdroj: TJ Lokomotiva Karlovy Vary, oddíl šermu

V boji o finále už karlovarští zástupci dominovali, když Ota Řezanka si poradil s Jakubem Michkem (SC Praha) jednoznačně 15:4 a Tomáš Vaněk zdolal Patrika Hrtánka (rovněž SC Praha) 15:7, když mu sedm zásahů dal na špičku boty. Ve finále pak Vaněk podlehl svému kamarádovi Otovi 15:7.

Karlovarští kluci skončili v tomto pořadí – 1. Ota Řezanka, 2. Tomáš Vaněk, 19. Jiří Všetečka, 20. Jindřich Pečimúth, 31. David Horský, 36. Denis Beznoska

V sobotu odpoledne pak závody pokračovaly turnajem minižáků do jedenácti let, kde Lokomotivu reprezentoval Marek Tomášek, který bude v této kategorii i příští rok a byly to teprve jeho třetí závody v životě, když nakonec bral v konkurenci dvaceti šermířů skvělé sedmé místo.

V neděli pak přišel na pořad turnaj žaček do patnácti let. Karlovarskou Lokomotivu reprezentovala Elizabeth Formanová, a i ta předvedla parádní výkon, když ji těsně unikl po prohře 12:15, utekl postup do finále, když si nakonec připsala na své konto skvělé třetí místo.