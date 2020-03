„Oddíl funguje od 10. března 2003 a zaměřuje se především na práci s dětmi a mládeží. V současné době máme třicet aktivních žáků a dětí neustále přibývá,“ prozradil na úvod trenér Shinkyokushinkai Karate František Čadek, I. Dan.

„Hlavní náplní tréninků je rozvoj a získávání dovedností ve sportu karate, ale i komunikaci mezi dětmi a schopnosti práce v kolektivu. Především má ale posílit vůli jít za vytčeným cílem a nevzdávat svoji snahu, i přes dílčí neúspěchy,“ upřesnil Čadek náplň tréninků a na co jsou zaměřené.

Od svého založení prošel oddíl několika tělocvičnami, až nakonec zakotvil v tělocvičně Základní školy ve Františkových Lázních.

„Po nelehkých začátcích a krizích, kdy malí karatisté třeba museli trénovat venku na louce, se oddíl vypracoval na jeden z nejpočetnějších v České republice,“ pochvaloval si Čadek.

Shinkyokushinkai Karate Františkovy Lázně se každoročně také účastní domácích i zahraničních turnajů či seminářů.

V loňském roce odletěl právě trenér František Čadek na pozvání mistra Japonska a vicemistra světa kyokushin karate Jana Soukupa na seminář do Japonska, kde se setkal s nejvýznamnějšími osobnostmi a nejlepšími japonskými závodníky. „Na semináři jsem se tak sešel s těmi nejlepšími, jako jsou Yutaro Isituka, Beppu Yoshitatsu a hlavně Ryukou Také, 8. Dan, prezident WKK, určitě to byla velká zkušenost,“ s úsměvem se vracel k semináři v Japonsku Čadek. Zpět ale na českou scénu. „Nejdůležitější soutěží je pro nás Liga kumite dětí a mládeže, která má čtyři kola, kdy druhé pořádáme my, a to 30. května. Na konci ligy je v jednotlivých kategoriích vyhlášen mistr republiky. Soutěž je mezinárodní a pravidelně na ni přijíždí závodníci Polska, Slovenska, Ruska, Maďarska i Ukrajiny,“ poukázal františkolázeňský trenér.

V letošním roce se oddíl z Chebska prozatím zúčastnil mezinárodní soutěže Prague Open, kde v těžké mezinárodní konkurenci čtyřiceti týmů z deseti zemí vybojovala Nikola Belková druhé a Nikola Šašková třetí místo.

„To v uplynulém roce jsme získali dva tituly mistra republiky, o které se zasloužili Nikola Belková a Lukáš Holub. Dále pak tři tituly vicemistra, které vybojovaly dívky Natálie Novotná, Valentýna Yastremská, Nikola Belková, a k tomu jsme přidali zásluhou Jana Hrušky a Jana Grilla dva bronzy,“ chlubil se Čadek úspěšnou uplynulou sezonou, ve které jeho svěřenci dosáhli na velmi cenná umístění.

„Mladým karatistům přejeme do nové sezony hodně štěstí. OSU,“ dodal závěrem své přání trenér.