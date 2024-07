Český pohár v terénním triatlonu zavítá do malebné vesničky Šindelová v Karlovarském kraji. O víkendu 13.-14. července se zde uskuteční Šindel Cup, který nabídne náročné tratě a atraktivní závodní podmínky. Účastníci se mohou těšit na kombinaci plavání, horské cyklistiky a běhu v krásné přírodě nedaleko německých hranic.

V Šindelové se o pohárové body původně závodit nemělo. Když ale pořadatelé závodu Dachsman XC oznámili, že se jejich závod letos uskutečnit nemůže, termínovou listinu doplnil právě Šindel Cup, díky kterému se pohárový kalendář znovu rozrostl na pět závodů.

Účastníci se mohou těšit na krásné a zároveň poctivé tratě, které je prověří po fyzické i technické stránce. Pohárový závod s názvem LONG se bude skládat z 1,2 km plavání, které se uskuteční ve třech okruzích v rybníku Tajch. Na horských kolech pak absolvují 28km trať rozdělenou do dvou okruhů s pozitivním převýšením překračujícím 1000 metrů. Tu pořadatelé dlouhodobě ladí k dokonalosti a velmi intenzivně pracovali na její atraktivitě. K poslední úpravě došlo před pár dny.

„Na tratích se neustále pracuje. Může za to aktuální těžba dřeva a čistění lesa. Některé naše cesty jsou k nepoznání a my museli takřka na poslední chvilku hledat nové cesty a nebo obnovovat staré cesty, které nejsou skoro vidět!“ upozorňují pořadatelé na webu www.sindelcup.cz. „Běh jsme změnily od Čedičového lomu u Jindřichovic, kde bude také umístěna občerstvovací stanice s vodou. Zde byl vynechán Brčko climb se sklonem až 30 % a trasa bude více běhavá a rychlejší. Díky tomu by měla mít finálních 10 km.“

Pohled do startovní listiny naznačuje, že k hlavním favoritům bude patřit Jana Dubcová, která vyhrála první pohárový závod na Valašsku, mezi muži pak budou mít vysoké ambice například Jiří Kesl či Ondřej Cmunt. Nebo překvapí někdo jiný?

Pohárový závod je naplánován na sobotu, kdy se už od rána pojede také nejdelší závod HERO (1,9-70-20 km). V neděli se uskuteční dětský duatlon a závod HOBBY, který je díky svým krátkým tratím ideální volbou pro začátečníky (0,2-12-1,5 km).