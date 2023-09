Stolní tenisté SKST Chodov mají za sebou premiéru v extralize mužů, ve které okusili roli nováčka. Los nasměroval výběr ze západu Čech do Hradce Králové, tedy klubu, který uhájil v loňské sezoně svou extraligovou příslušnost až povedenou baráží. Přestože papírové předpoklady stály na straně Chodova, nakonec museli Chodováci skousnout proti výborně hrajícímu soupeři porážku 1:3.

Stolní tenisty SKST Chodov čeká v pátek 8. září domácí premiéra v extralize mužů. | Foto: SKST Chodov

Jak TJ Sokol PP Hradec Králové, tak SKST Chodov, nastoupily do úvodního duelu extraligové soutěže v té nejlepší, tedy nejsilnější, možné sestavě, což představovalo maximální snahu směřující k zisku úvodních bodů do extraligové tabulky.

Družstvo Hradce ujalo vedení díky výhře Felipe Olivarese nad Michalem Bankoszem poměrem setů 3:0. Srovnat stav na 1:1 se podařilo chodovskému Antonínu Gavlasovi, který porazil Radka Skálu rovněž poměrem 3:0. Úvodní zápasy slibovaly úžasnou podívanou, poněvadž již v této době bylo vidět nespočet úžasných úderů a celkových výměn.

Ke třetímu zápasu nastoupily proti sobě nasazené trojky, za domácí Tibor Špánik a za hosty Dmitrij Prokopcov. Vyrovnaný zápas rozhodl až pátý závěrečný set, ve kterém se podařilo domácímu hráči urvat vedení v setu sedmi po sobě jdoucími body, čímž si vzal Hradec Králové vedení zpět.

Čtvrtý zápas postavil proti sobě jedničky obou týmů, když za domácí nastoupil Felipe Olivares, za hosty pak Antonín Gavlas. První dva sety získal Olivares, následný obrat byl zase v režii Gavlase. Rozhodovalo se tak opět v pátém setu, do kterého vstoupil lépe Gavlas, který vedl 3:0, ale následně uhrál sedm bodů Olivares, a i přes extrémní snahu a bojovnost Gavlase vrátit se do utkání, se nepodařilo soupeře zastavit, který tak výhrou 3:2 získal pro domácí nejen třetí vítězný bod, ale také tři body do extraligové tabulky.

Další zápas, tentokrát s týmem TJ Ostrava KST, bude premiérově hostit SKST Chodov, a to v pátek 8. září od 18.00 hodin ve sportovní hale v Chodově.