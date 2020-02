Termín závodu je vypsán na 20. června a nabízí hned dvě varianty tratí. První je vytvořena pro začátečníky a amatérské triatlety, trať je lehká a zdolatelná do hodiny. Druhá varianta, XTERRA original, je součástí českého poháru XTERRA, tratě jsou náročné a srovnatelné s nejtěžšími závody terénního triatlonu ve světě.

,,Předpokládám, že se závodu budou účastnit přední čeští závodníci a profi triatleti. Konkurence v XTERRA originál bude opravdu vysoká,“ říká jeden z pořadatelů a závodníků zároveň Jakub Merle.

Varianta XTERRA original je vedena především volnou přírodou a některé sekce, především sjezdové při cyklistice, musely být dohledány podle map starých více než sto let. Jakub Merle, hlavní organizátor tak závodníky zavede do míst, které dříve obývali lidé a nyní jsou zapomenuty časem.

,,U některých částí cyklistické sekce závodu, jsme museli najít cesty, které momentálně využívá pouze zvěř, to pro nás znamenalo mnoho práce s porostem a vytvoření pěšinek tak, abychom co nejméně zasáhli do biotopu krajiny. To z nás momentálně dělá jeden z nejtěžších XTERRA závodů v republice a Evropě," říká Merle.

Celodenní akce slibuje pestrý program pro celou rodinu, stánkový prodej a profesionální přístup moderátora s DJ. ,, Moderovat celou akci bude David Cihlář, známý moderátor sportovních akcí z Ústí nad Labem. Jeho komentáře při průběhu závodu vás vtáhnou do celého průběhu závodu. Hudební doprovod zajišťuje Daniel Jaša z Kraslic a pro děti máme připravený skákací hrad nebo paintballovou atrakci," dodal Merle.