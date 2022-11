Karlovarsko sfouklo Ostravu, vítězně se naladilo na Menen

„Chtěl jsem být v semifinále, to byl hlavní cíl, ale o kousíček mi to uteklo. Musím poděkovat servisu, protože lyže byly velmi dobře připravené,“ hodnotil své vystoupení Ondřej Černý. Ve čtvrtfinále skončil i Michal Novák, kterému pro změnu k přímému postupu do semifinále chybělo šestnáct setin sekundy.

„Myslím si, že jsem odjel jeden z nejlepších závodů a že je to dobrý základ do dalších závodů,“ pochvaloval si Michal Novák konečné šestnácté místo, když se umístil hned za patnáctým Černým.

Sobotní den přinesl v Ruce závod na deset kilometrů klasicky, v kategorii žen se představila z českých závodnic pouze Petra Nováková. Nováková nakonec skončila v šesté desítce, když na vítěznou Švédku Ebbu Anderssonovou ztratila v cíli bezmála tři minuty.

„Pocity mám smíšené. Takticky jsem závod odstartovala dobře, tempo jsem si rozvrhla slušně. Nejhůře se pravidelně cítím na šestém sedmém kilometru, kdy mi dochází síly, a to se opět potvrdilo,“ zklamaně se vracela k závodu Petra Nováková.

Podstatně lépe si pak vedl její bratr Michal, který na stejné distanci bral v kategorii mužů, kterou jednoznačně ovládli Norové v čele s vítězem Johannesem Klæbem, konečné čtyřiadvacáté místo.

„Věřil jsem si na víc. Výsledek beru jako průměr, možná dokonce lehčí podprůměr,“ zlobil se v cíli Novák.

„Fyzicky jsem se cítil velmi dobře, ale bohužel nebyly úplně ideálně připravené lyže, dost jsem ztrácel při sjezdu a na rovině, ale takové věci se občas stávají,“ smutně poznamenal k máze, která nebyla podle jeho představ.

V neděli pak přišla na pořad stíhačka volnou technikou na dvacetikilometrové trati, ve které se zadařilo Michalu Novákovi, který vylepšil sobotní 24. místo na konečnou patnáctou pozici, když celkově mu pak patří příčka jedenáctá. Na stejné distanci v kategorii žen pak dokončila závod na 43. pozici Petra Nováková.