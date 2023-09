Skvěle. Stolní tenisté SKST Chodov uspěli ve druhém extraligovém vystoupení. Na modrých stolech v chodovské hale potěšili 125 diváků výhrou 3:2 nad TJ Ostrava KST.

Chodov přetavil domácí premiéru v extralize ve vítězství 3:2 nad Ostravou. | Foto: SKST Chodov

Po úvodním zaváhání v úvodním kole extraligy v Hradci Králové, si chtěli hráči Chodova spravit chuť, navíc v domácí premiéře. Oba týmy opět nastoupily v nejsilnější sestavě. Chodov však oproti předchozímu utkání sestavu pozměnil. Stejně jako minulý týden do zápasu nastoupili Antonín Gavlas a Dmitrij Prokopcov. Na pozici trojky dostal příležitost slovenský obranář Roman Rezetka.

V úvodním duelu proti sobě nastoupili Dmitrij Prokopcov a Ondřej Bajger. Vedení se ujal domácí hráč, který velmi dobře vstoupil do utkání a poměrně rychle vedl 2:0. Soupeř však nesložil zbraně a dvěma povedenými koncovkami se dostal zpět do zápasu a srovnal na 2:2.

V koncovce závěrečného setu se v plné síle ukázaly zkušenosti domácího borce, který tak pro Chodov získal první bod. Ve druhém zápase proti sobě nastoupili Antonín Gavlas a Patrik Klos. Zodpovědný přístup a kvalitní výkon domácího Gavlase nepřipustil pochybnosti a poměrem setů 3:1 vybojoval pro Chodov druhý bod.

SKST Chodov vstoupil do extraligy prohrou v Hradci

Ve třetím zápase proti sobě nastoupily nasazené trojky a to Roman Rezetka a Radim Morávek. Hostující hráč se velmi rychle adaptoval na obranný styl domácího borce a díky dvěma šťastnějším koncovkám se mu podařilo pro Ostravu získat první bod. Ve čtvrtém utkání nastoupily proti sobě jedničky obou týmů, a to Dmitrij Prokopcov a Patrik Klos. Čtvrté velmi pohledné utkání mělo jedinou chybu a to smolnou prohru domácího nejtěsnějším možným výsledkem 2:3.

Hostům z Ostravy se tak vývoj utkání podařilo zdramatizovat, kdy srovnalo průběžný stav na 2:2. Do pátého rozhodujícího utkání nasadil domácí trenér Richard Výborný chodovskou jedničku Antonína Gavlase. Jeho soupeř Ondřej Bajger již od samotného začátku utkání hrál druhé housle a recept na výborně hrajícího Gavlase nenašel. Jednoznačným poměrem setů 3:0 vybojoval Antonín Gavlas třetí bod pro domácí a tím i premiérové vítězství 3:2 nad Ostravou.