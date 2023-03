/FLORBAL/ Srovnáno – 3:3 na zápasy. Florbalisté Karlových Varů odvrátili v šestém duelu série play down Livesport Superligy mečbol v podání florbalistů České Lípy. V hale míčových sportů slavili hurricani výhru 5:3, když k tomu napomohl hattrickem Jiří Lebeda. Tím udrželi naději na triumf v sérii, kterou rozsekne až sedmý duel, který se odehraje o víkendu na palubovce České Lípy.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC 4CLEAN Česká Lípa 5:3 (3:1, 1:1, 1:1). | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Vary neměly před utkáním na vybranou, vzhledem k mečbolu České Lípy musely bezpodmínečně vyhrát. A to se promítlo už do první dvacetiminutovky. Tu načali Varáci parádně. Ve 12. minutě vedli rozdílem dvou branek, když dvakrát gólově zužitkoval spolupráci s Matyášem Velcem Jiří Lebeda. Hosty navrátil zpět do utkání v 17. minutě po úspěšné přesilové hře Milan Tichý, ale Vary odpověděly nejlépe, jak mohly.

Než totiž Česká Lípa pořádně vstřebala svou gólovou radost, potřetí inkasovala a opět to bylo z florbalky Jiřího Lebedy, který tak docílil hattricku. V prostřední periodě hosté ze severu Čech udeřili při svém oslabení, když snížil na rozdíl branky Radek Krajcigr, ale hurricanům posléze navrátil dvoubrankové vedení zpět přesnou ranou Jan Zavadil.

Mistři z lázní se na první bod nadřeli, Brno sestřelili až v pátém setu

V závěrečné třetině navíc Vary dokázaly soupeři odskočit na rozdíl tří branek, když se do střeleckých statistik zapsal Miloš Tyl. Následně Česká Lípa sice dokázala vstřelit třetí branku, o kterou se zasloužil Ladislav Pekárek, ale to bylo z její strany vše. Rozhodující zápas tak odehrají florbalisté hurricanů v sobotu 18. března od 19.00 hodin v České Lípě.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC 4CLEAN Česká Lípa 5:3 (3:1, 1:1, 1:1). Branky: 6. , 12. a 17. Jiří Lebeda, 37. Jan Zavadil, 45. Miloš Tyl – 17. Milan Tichý, 29. Radek Krajcigr, 52. Ladislav Pekárek. Rozhodčí: Josef Monzer – Lukáš Procházka. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 255. Stav série: 3:3.