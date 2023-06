/CYKLISTIKA/ Milovníci cyklistiky by měli řádně zbystřit. V sobotu 1. července hostí Sokolov již XIV. ročník silničního závodu v časovce jednotlivců O pohár starosty města Sokolova, jehož pořadatelem je za finanční podpory města Sokolov, oddíl CYKLO TEAM KILLI Sokolov.

Sokolov bude hostit MČR Masters v časovce jednotlivců. | Foto: CYKLO TEAM KILLI Sokolov

Závod se pojede s nálepkou Mistrovství České republiky Masters v časovce jednotlivců. Zapojit se však může do boje s chronometrem i veřejnost, když organizátoři přichystali tři kategorie pro příchozí, a to muži I. 19 -39 let, muži II. 40 a více let a ženy 19 a více let.

Prezentace závodníků proběhne v sobotu od 11.30 do 12.20 hodin v Městském domě kultury Sokolov. Start časovky, která povede po trase Zlatá – silnice II/606, Arnoltov, otočka před sjezdem z D6, a měří devatenáct kilometrů, odstartuje ve 14.00 hodin, kdy závodníky čekají dva okruhy.

Slavnostní vyhlášení a předávání cen za účasti zástupců města Sokolov bude se uskuteční po závodě na náměstí Budovatelů v 17.30 hodin, když ceny si odnesou první tři závodníci v každé kategorii. Více informací o závodě najdou zájemci na http://www.cyklokilli.com/ a tel. čísle 608211216 či e-mailové adrese: info@cyklokilli.com.