Sokolov – Po dva víkendové dny, tedy v sobotu 29. a neděli 30. června, se uskuteční již XII. ročník silničního závodu v časovce jednotlivců o Pohár starosty města Sokolova, jehož pořadatelem je oddíl CYKLO TEAM KILLI Sokolov, za finanční podpory města Sokolova a Karlovarského kraje.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Závod se jede jako MČR Masters a Pohár Karlovarské cyklistiky. Organizátoři akce zároveň vyhlašují v sobotu 29. června tři kategorie příchozích, muži I. 19-39 let, muži II. 40 a více let, ženy 19 a více let a zvou tímto k účasti a vyzkoušení fyzické zdatnosti širokou sportovní veřejnost.