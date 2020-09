Po tři dny promění organizátoři ze spolku MTB KV, z. s., přírodní koupaliště Michal u Sokolova v bikerskou baštu. Od pátku 4. září do neděle 6. září 2020 totiž bude areál koupaliště Michal a jeho okolí prošpikovaný zajímavými závody.

Vše odstartuje již v pátek 4. září v 17 hodin, kdy bude na programu horká bikerská novinka, a to závod Časovka do kopce MTB versus RUN. Tento nový závod je určen pro ty, co si netroufnou na čtyřiadvacetihodinový závod. Jedná se o časovku do kopce, kde mohou poměřit své síly bikeři a běžci. V sobotu 5. září pak přijde na program zlatý hřeb v podání 2. ročníku Sokolovské 24 MTB, který se tentokrát pojede s cejchem mistrovství republiky na 24 hodin MTB. Vytrvalostní závod pro horská kola, kdy závodníci na 8,5 km dlouhém okruhu krouží celých čtyřiadvacet hodin, a to od soboty 5. září 10 hodin do neděle 6. září 10 hodin. Na své si však přijdou během víkendu nejen bikeři, ale také děti a hendikepovaní sportovci. Pro děti bude připraven od 13 hodin vytrvalostní závod na 24 minut a dále pak závod hendikepovaných sportovců, který odstartuje v sobotu v 18 hodin. Souběžně se závody proběhne na místních pískových kurtech od 10.30 beachvolejbalový turnaj smíšených dvojic Krušnej MIX-BEACH, na který se mohou zájemci přihlásit na webových stránkách www.krusnejmixbeach.cz. Přihlásit se na všechny závody mohou zájemci na webových stránkách www.sokolovska24mtb.cz.