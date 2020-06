Od pátku 4. září do 6. září 2020 totiž bude prošpikovaný areál koupaliště Michal a jeho okolí zajímavými závody. Na své si přijde opravdu každý, organizátoři připravili po tři závodní dny opravdu nabitý závodní i kulturní program.

Vše odstartuje již v pátek 4. září v 17 hodin, kdy bude na programu horká bikerská novinka, a to závod Časovka do kopce MTB versus RUN. Tento nový závod je určen pro ty, co si netroufnou na čtyřiadvacetihodinový závod. Jedná se o časovku do kopce, kde mohou poměřit své síly bikeři a běžci,“ prozradil na úvod za pořadatele MTB KV bikerskou novinku Martin Sýkora.

Páteční závod se pojede na přibližně čtyřkilometrové trati na kopec Zelený močál nad obcí Hrušková, což slibuje zajímavé sportovní klání. V sobotu 5. září pak přijde na program zlatý hřeb v podání 2. ročníku Sokolovské 24 MTB, který se tentokrát pojede s cejchem mistrovství republiky na 24 hodin MTB.

„Jedná se o vytrvalostní závod pro horská kola, kdy závodníci na 8,5 km dlouhém okruhu krouží celých čtyřiadvacet hodin, a to od soboty 5. září 10 hodin do neděle 6. září 10 hodin. Kdo si netroufne na čtyřiadvacet hodin, může zkusit závod na hodin dvanáct,“ vysvětloval Sýkora.

Na své si však přijdou během víkendu nejen bikeři, ale také děti a hendikepovaní sportovci. „Celý víkend jsme pojali jako Memoriál Zdeňka Kircha. Pro děti bude připraven od 13 hodin vytrvalostní závod na 24 minut a dále pak závod hendikepovaných sportovců, který odstartuje v sobotu v 18 hodin,“ poukázal Sýkora.

Souběžně se závody proběhne na místních pískových kurtech od 10.30 beachvolejbalový turnaj smíšených dvojic Krušnej MIX-BEACH, na který se mohou zájemci přihlásit na webových stránkách www.krusnejmixbeach.cz

„Registrace na jednotlivé závody jsme spustili na našich webových stránkách již v pondělí 15. června, a závodníci se tak mohou již s předstihem registrovat. Informace k závodu jsou k dispozici na webu závodu: www.sokolovska24mtb.cz, popřípadě na facebookové stránce sokolovska24mtb,“ přiblížil Sýkora možnosti, kde se na závod přihlásit.

„Účastníci zažijí neopakovatelnou atmosféru non-stop závodu, krásný západ slunce, a pokud vyjde počasí, i úžasný východ slunce nad Krudumem. Všichni z týmu pořadatelů se těšíme na páteční i sobotní kulturní program, který zpříjemní atmosféru v zázemí závodu,“ dodal závěrem Martin Sýkora.