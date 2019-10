Poprvé v sezóně se doma představili sokolovští basketbaloví junioři, kteří přivítali nejvzdálenějšího soupeře skupiny A až z Jindřichova Hradce.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Po dvou výhrách juniorů BKS byli mírnými favority i v tomto duelu, i když se měli utkat s naprosto neznámým soupeřem. Vstup do utkání to ale potvrdil, když domácí důsledně bránili a nepouštěli skoro hosty do střeleckých pozic.