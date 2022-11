Registrace na běžecké závody v národních barvách, které se budou konat na sokolovském koupališti Michal, jsou již spuštěny na webu www.behrepubliky.cz , a to až do 24. října, kdy se tak stále mohou běžci registrovat.

A odměna bude stát za to. Medaile Sokolského běhu republiky totiž bude mít i letos svůj unikátní design a podobu. Každý, kdo proběhne cílem, získá medaili i šperk zároveň. Na dřevěné medaili se totiž skví skleněný náramek v trikoloře z dílny předního světového výrobce skla, Preciosy.

Trasa v délce 6,4 km je připravená pro dospělé běžce, pro děti do deseti let je připravena jednokilometrová trasa a pro děti od deseti do čtrnácti let pak trasa o délce 1,5 km.

Sokolský běh republiky je pro všechny, bez omezení věku či zdatnosti. Navíc v rámci registrací budou mít běžci možnost finančně podpořit mladou sestru Valinku, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Během tak mohou přinášet radost nejen sobě, ale také těm, kteří to nejvíce potřebují.

V Sokolově navíc závod zpestří přehlídka historických vozidel a motocyklů, kterou zajistí účastníci Českého klubu historických vozidel Karlovy Vary. Stejně jako v Sokolově, tak i po celé zemi odstartuje hlavní závod ve stejný čas, a to ve 14.00 hodin.