Proč kouzelný? To proto, že ti tato oblast hlubokých lesů, rozsáhlých rašelinišť a minerálních pramenů zkrátka učaruje. A není divu, když se běžci proběhnou hned mezi třemi lázeňskými městy.

Slavkovský les nabídne běžcům hřejivou náruč hlubokých lesů, a to v sobotu 27. června, již potřetí. Předchozí dvě sezony se těšil oblibě hlavně díky místní rozmanité a málo narušené přírodě bez signálu.

Tento ostrov zeleně v lázeňském trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní nabízí kromě nádherné přírody i kulturní lákadla, jako je hrad Loket, Bečov, zámek Kynžvart a samozřejmě samotná lázeňská města a jejich kolonády. Běžci se tak opět mohou těšit hned na zajímavé trasy, a to krátkou, která měří jedenáct kilometrů, či dlouhou o délce třiadvacet kilometrů.

Organizátoři letos přichystali jednu novinku, VoltaRUN, což je nesoutěžní okruh pro všechny věkové kategorie, doprovod závodníků, rodiny s dětmi či handicapované. To ale není ze strany Běhej lesy vše, když přichystalo i dětské závody Dr. Maxe pro všechny děti do 14 let na 500 m a 1 km.

Na závody se mohou zájemci přihlásit nejpozději ve středu 24. června online na webové stránce https://behejlesy.cz/.

Soutěž s Běhej lesy o volné startovné

Chceš se postavit na start třetího závodu seriálu Běhej lesy, který zamíří do Slavkovského lesa? Deník ve spolupráci s Běhej lesy připravil, na závod, na který se lze přihlásit pouze online na behejlesy.cz , a to do středy 24. června, soutěž o volné startovné na NOVA 11 km, když celkem budou k dispozici tři startovné. Co pro to udělat? Stačí pouze správně odpovědět na jednoduchou otázku a poté vyčkat na slosování, které bude na programu v pátek 12. června ve 12 hodin, když posléze budou vylosovaní kontaktováni kvůli předání výhry.

Kde se závod poběží?

a) Ježíškova cesta, Boží Dar

b) Kladská, Mariánské Lázně

c) Křížová cesta, Nejdek

Správné odpovědi posílejte na mailovou adresu: daniel.seifert@denik.cz, v předmětu uveďte Běhej lesy, a to do pátku 12. června 11 hodin. Ze správných odpovědí bude v pravé poledne vylosována trojice šťastlivců, která se postaví na start závodu NOVA 11 km.