Chceš se postavit na start třetího závodu seriálu Běhej lesy, který zamíří do Slavkovského lesa?

Soutěž s Běhej lesy o volné startovné. | Foto: Běhej lesy

Deník ve spolupráci s Běhej lesy připravil na závod, na který se lze přihlásit pouze online na behejlesy.cz , a to do středy 24. června, soutěž o volné startovné na trasu dlouhou 23 km, celkem bude k dispozici opět třikrát startovné. Co pro to udělat? Stačí pouze správně odpovědět na jednoduchou otázku a poté vyčkat na slosování, které bude na programu v pátek 19. června ve 12 hodin. Posléze budou vylosovaní kontaktováni kvůli předání výhry.