Turnaje se zúčastnilo 18 týmů, které byly rozlosovány do dvou čtyřčlenných a dvou pětičlenných skupin. „Z každé skupiny postupovaly první dva týmy do play-off. Všechny zápasy v pětičlenné skupině byly odehrány 1x 13 minut a v čtyřčlenné skupině 1x 13 minut. V základních skupinách viděli diváci velice kvalitní zápasy a již ve skupinách se zrodila některá překvapení turnaje,“ poukazuje hlavní organizátor Petr Peterka.

Ve skupině A postoupil z prvního místa tým Šreci Cheb a do dalších bojů ho doprovodil obhájce turnaje ASK Rád. Ve skupině B šel z prvního místa favorit Koby Team a z druhého místa Draci K.Vary. Ze skupiny C se o postupové první místo popral tým Krvavá Tlačenka a na druhém místě ho doprovodilo Flamengo Březová. Z posledního „déčka“ nasměroval své kroky do dalších bojů z prvního místa Autoservis Střížov a z druhého Floutci Sokolov.

V zápasech play-off se nejlépe dařilo domácímu týmu Flamengo Březová a týmu Krvavá Tlačenka, který se stal celkovým vítězem turnaje. Tyto týmy se již potkaly v základní skupině, kde se rozešly výsledkem 1:0 pro tým Krvavá Tlačenka. I finále lépe zvládla Krvavá Tlačenka a vyhrála 2:0. O třetí místo v turnaji si to rozdal tým Floutci a Autoservis Střížov a o vítězi rozhodovaly pokutové kopy, které lépe zvládli hráči týmu Floutci a získali turnajový bronz.

Ve vyřazovacích bojích viděli diváci velice kvalitní zápasy dalších účastníků turnaje. „Velice dobrým výkonem se ukázal obhájce turnaje ASK Rád, dále tým Lomnice, ale také mladíci Koby Team K.Vary, Šreci Cheb, Draci Karlovy Vary,“ přibližuje hlavní pořadatel.

Jako každý rok se v týmech ukázala řada nových, mladých tváří a zároveň řada kvalitních hráčů z našeho okolí. „Potěšením je, že každý rok se objevují mladé tváře hráčů, kteří chtějí být rovnocenným soupeřem těm starším a vyspělejším hráčům,“ pokračuje Petr Peterka, který na závěr poděkoval všem rozhodčím, pánům Šteříkovi, Melničukovi a Šmatovi, a všem hráčům za jejich účast, bez nich by nešlo turnaj uspořádat.

„Veliké poděkování patří městu Březová, ISŠTE Sokolov a všem dalším, kteří se podíleli na průběhu turnaje. Budeme se již teď těšit na 23. ročník tohoto turnaje. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a krásný nový rok,“ uzavřel další ročník Petr Peterka.

Skupina A

FK Tatran Loket – ASK Rád 1:3, – Šreci Cheb 1:4, – Sedláci N. Sedlo 1:5. ASK Rád – Šreci Cheb 1:3, – Sedláci N. Sedlo 2:0. Šreci Cheb – Sedláci N.Sedlo 2:3.

Skupina B

Fortuna Sokolov – Draci K.Vary 1:3, TJ Lomnice 2:1 , Koby Team 2:2 , – Sokolíci 2:0. Draci K.Vary – TJ Lomnice 1:0, Koby Team 0:5, Sokolíci 2:1. TJ Lomnice – Koby team 0:1, Sokolíci 1:3. Koby Team – Sokolíci 6:0

Skupina C

Krvavá Tlačenka – Braník Academy 4:1, Flamengo 1:0, ALK Stars 1:3, Králové z Poříčí 3:1. Dráník Academy Flamengo 0:2 , ALK Stars 0:0, Králové z Poříčí 0:4. Flamengo – ALK Stars 2:0, Králové z Poříčí 1:0. ALK Stars – Králové z Poříčí 2:3.

Skupina D

Floutci – Autoservis Střížov 1:2, Prokotol Plzeň 1:0, Ultimate Březová 3:0. Autoservis Střížov – Prokotol Plzeň 3:1, Ultimate Březová 3:2. Prokotol Plzeň – Ultimate Březová 6:1.

Čtvrtfinále/ Koby Team – Floutci 0:0 (penalty 2:3), Šreci Cheb – Flamengo Březová 1:1 (penalty 2:3), Autoservis Střížov – Draci K.Vary 2:1, Krvavá Tlačenka – ASK Rád 1:0.

Semifinále/ Flamengo – Floutci 1:0, Krvavá Tlačenka – Autoservis Střížov 2:4.

O třetí místo/ Autoservis Střížov – Floutci, penalty 1:3.

Finále/ Flamengo Březová – Krvavá Tlačenka 0:2.

Konečné pořadí: 1. Krvavá Tlačenka, 2. Flamengo, 3. Floutci 4. Střížov.