Nejprve si řekněme, co vás v závodě čeká – 700 m plavání v areálu Rolava, 20 km cyklistiky a nakonec 5 km běhu v lázeňském centru. Tahle trasa patří k těm nejkrásnějším na světě, což potvrzuje i Mezinárodní triatlonová unie.

Každopádně se jedná o nádhernou sportovní výzvu, na kterou si ale může troufnou každý amatérský sportovec. A posunout při ní svou formu o mnoho dál.

Jak na to?

VYUŽIJTE DOVOLENOU

Úvodní disciplína triatlonu bývá pro většinu lidí největším oříškem, na druhou stranu ale platí, že za pár týdnů se v ní mnoho neposunete. K tomu je totiž zapotřebí výrazně zapracovat na technice, a to je práce na delší dobu. Ne že byste měli plavání vypustit zcela, minimálně 2x týdně na koupaliště určitě zajděte. A pokud vás před závodem čeká dovolená u vody, plavte denně – to už se dá zvládnout slušný posun.

Z techniky se zaměřte především na dva aspekty. Tím prvním bude poloha těla – zde se snažte hlavně nezaklánět hlavu, ale držet ji uvolněně v prodloužení trupu (platí pro kraul i prsa). Druhým je pak záběr paží – tady si prostě „hrajte s vodou“, klidně i vestoje na místě, a hledejte optimální způsob. Trénink plavání nezaměřujte na to, uplavat co nejdelší vzdálenost – to zkuste jen jednou či dvakrát pro „klid duše“. Jinak je lepší pojmout ho intervalově.

ZAMĚŘTE SE NA KOLO

Co vás naopak výsledkově může posunout poměrně zásadně, to je důsledný trénink cyklistiky. Ve Varech to platí obzvlášť, protože zdejší cyklistika je vyhlášená svou obtížností. Zařaďte ho alespoň třikrát týdně, přičemž jednou by mělo jít o nějaký delší „výlet“ a dvakrát o něco rychlejšího – tempo či intervaly. Tréninky přitom ideálně směřujte na tratě, které se profilově podobají té závodní. Z techniky se zaměřte hlavně na nácvik tzv. kruhového šlapání. Jde o to, že na pedály by měla po celou dobu působit prakticky konstantní síla.

UPOZADIT BĚHÁNÍ?

Pokud běháte pravidelně, můžete si dovolit tuto disciplínu spíše upozadit, přechodně třeba i jen na jediný trénink v týdnu (lépe ale na dva). Vyznavači jiných sportů by mu měli pozornosti věnovat více, ale zase to nehrotit příliš – běh je nejnáročnější na zátěž pohybového aparátu a při příliš prudkém navyšování zátěže by hrozilo zranění.

V příštím díle se zaměříme na přechody mezi jednotlivými disciplínami.

CITY TRIATHLON

Karlovy Vary 2019

Nabitý triatlonový víkend se letos uskuteční 23.-25. srpna. V pátek budou závodit žáci, v sobotu dopoledne děti při Baby Duathlonu a odpoledne se pak uskuteční otevřený závod Age Groups, při kterém mohou amatérští sportovci zažít atmosféru světového závodu. Po vyhlášení se uskuteční koncert skupiny Hamleti přímo na Divadelním náměstí. V neděli program vyvrcholí závodem ITU Světového poháru, za kterým do Karlových Varů přijedou nejlepší triatlonisté z celé planety. Čeká je nádherná trasa s nejtěžší cyklistikou v rámci seriálu Světového poháru a běh přímo po kolonádě.Více na www.citytriathlon.cz a na Facebooku FB.com/citytriathlon.cz.

Michal Včeliš