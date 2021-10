V sobotu se představily na turnaji U13 v Ústeckém kraji, přesněji v Litvínově. „Tam jsme v kategorii chlapců posbírali poháry za první tři místa,“ naráží na pohárové žně předseda chebského klubu Jan Žák, kterého potěšili prvním místem Jiří Honzejk, druhým Dan Naske a třetím Ondřej Andresík.

Na úspěšnou sobotu dokázali navázat hráči z Chebska i v neděli, kdy zamířili na turnaj U15, který se odehrál v Lubech u Chebu, když tentokrát dostali důvěru Daniel Naske, Ondřej Andresík a Josef Kohút. „Kluci si vedli skvěle,“ usmíval se spokojeně Žák.

Naske a Andresík prošli hladce svými tříčlennými základními skupinami a ve vyřazovací části turnaje A se dostali oba do semifinále.

„V souboji o finále se projevila velká touha Ondry postoupit do cílového boje se svým oddílovým kamarádem Danem, která nakonec přinesla trému a závěrečné třetí místo,“ přibližuje Žák dění ve vyřazovací fázi turnaje.

„Do finále tak postoupil Dan, který uplatnil vše, co nacvičil na trénincích, a soupeře v klidném projevu technicky přehrál v poměru 3:1. Finálový ztracený set byl Danovým jediným prohraným setem v celém turnaji,“ říká k prvnímu místu Naskeho šéf TTC KARLOVARSKO.

TTC KARLOVARSKO má za sebou opět úspěšný víkend, během kterého dosáhlo hned na několik úspěchů.Zdroj: TTC KARLOVARSKOPodstatně těžší cestu turnajem měl Pepa Kohút, kterému los určil čtyřčlennou skupinu, ze které se mu jen těsně nepodařilo postoupit do hlavní A části. „Pepa si tak alespoň spravil chuť v části B, kterou vyhrál, a i on si v závěru odvezl svůj pohár za první místo,“ chválil si další cenný kov Žák. „Navíc Ondra s Danem ještě přidali bonus ve formě třetího za čtyřhru,“ poukazuje Žák.

Po víkendových bojích mládežnických kategorií TTC uzavřela dění nominace a účast juniora Vojtěcha Levory na MČR dorostu jednotlivců, které se odehrálo v Mostě v úterý 28. září. „Vojtovi se podařilo umístit na 19. až 20. pozici mezi dorostenci České republiky. Potvrdil tak svou dlouhodobou pozici v top dvacítce žebříčku České republiky,“ chválil si Žák vystoupení Levory na mistrovství.

Na úspěchy mládeže pak navázali i dospělí, kteří uspěli v Praze v soutěži družstev v Českém poháru II. stupně, ve složení Lukáš Hobl, Jan Žaloudík a Vojtěch Levora postoupili do dalšího kola.

O víkendu bude mít mládež naordinováno volno, ale příznivci zelených stolů mohou dorazit podpořit TTC KARLOVARSKO do tělocvičny 2. ZŠ Cheb, kde se odehraje v sobotu 2. října od 14.00 hodin II. liga, v té se postaví Chebané A-týmu Hostinného, a v neděli 3. října pak přivítají v Chebu od 10.00 hodin SKST Warmnis B.