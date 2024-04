Chodov se topil v postupové euforii. A nebylo divu. Stolní tenisté SKST Chodov totiž uspěli i ve druhé čtvrtfinálové bitvě, ve které se jim postavil výběr Petra Korbela TTC Ostrava. Po výhře 3:2 v Ostravě, přidali Chodováci v sérii hrané na dva vítězné zápasy, druhý bod v domácím prostředí, když duel opanovali v poměru 3:1.

Stolní tenisté SKST Chodov postoupili do semifinále extraligy mužů. | Foto: SKST Chodov

Ostravský tým doprovázel na západ Čech ke čtvrtfinálovému kání jako nehrající kapitán a trenér Petr Korbel, který měl zájem oplatit Chodovu prohru z úvodního duelu, tím tak navrátit sérii zpět do Ostravy. Nasadil proto do boje své nejlepší hráče a to Khalida Assara, Jakuba Kleprlíka a Adama Klajbera. Chodovský trenér Richard Výborný měl k dispozici rovněž své nejlepší borce a to Antonína Gavlase, Michala Bankosze a Dmitrije Prokopcova.

Úvodní duel proti sobě přichystal Antonína Gavlase a ostravského Jakuba Kleprlíka, který byl rozhodnutím Petra Korbela nasazen jako dvojka. Zdálo se, že je tento tah takticky správný, neboť Jakub Kleprlík svého soupeře velmi dobře zná a v tomto soutěžním ročníku jej už třikrát porazil.

Nicméně Gavlas byl tentokrát velmi dobře připraven, domácí prostředí mu svědčí a naprosto koncentrovaným a precizním stylem nedal soupeři šanci, výhra 3:0 a první bod. Do druhého zápasu proti sobě nastoupili Michal Bankosz a Khalid Assar. Dosavadní statistiky byly vyrovnané, ale úvodní zápas v Ostravě lépe zvládl ostravský Assar.

Bankosz však nekompromisním způsobem svého soupeře zaskočil, nechyboval, byl velmi úspěšný v bekhendové taktice a suverénním útokem získal pro Chodov druhý bod výhrou 3:0. Poměrně lehké a brzké vedení 2:0 znamenalo průběžné zvyšování pozitivních emocí a to nejen na lavičce domácího družstva, ale i u přítomných 140 diváků.

Drobné zaváhání nastalo pouze ve třetím utkání, ve kterém poměřili své síly Dmitrij Prokopcov a Adam Klajber. Zde byla motivace ostravského Klajbera velmi vysoká, neboť v Ostravě při úvodním utkání neproměnil dva mečboly, kterými mohl rozhodnout ostravskou výhru 3:0, ale toto nedokázal. Klajber využil drobnou nepohodu chodovského Prokopcova a výhrou 3:0 získal pro Ostravu první, ale taky poslední bod.

Ve čtvrtém utkání totiž nastupoval opět nekompromisní Gavlas proti Assarovi, kterému nedal šanci průběžné chodovské vedení zvrátit. Špičkovým výkonem, precizním přístupem, kvalitním servisem a úžasným pohybem si došel Gavlas pro hladké vítězství 3:0 a pro postup Chodova do semifinále play-off. V semifinále Chodov čeká druhý ostravský klub NH Ostrava, který senzačně vyřadil vítěze základní části SF SKK El Niňo Praha.