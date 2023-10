/STOLNÍ TENIS/ V pátém kole extraligy stolního tenisu mužů se nováček SKST Chodov představil na půdě vicemistra El Niňa, kde prohrál 0:3. Chodovský A-tým tak zamířil do známého prostředí. A nebylo divu. Jak Antonín Gavlas, tak Dmitrij Prokopcov, v minulosti hájili barvy právě El Niňa.

Stolní tenisté SKST Chodov. | Foto: SKST Chodov

V úvodním duelu proti sobě nastoupili hrající legendy a mistři Česka z let minulých Jiří Vráblík a Antonín Gavlas. Přítomné obecenstvo tak bylo nažhaveno na nejlepší stolní tenis již od prvotního zápasu.

Chodovský hráč do zápasu vstoupil velmi nadějně, neboť vyhrál první set a ve druhém vedl již 6:0, ale ani takový náskok nestačil na to, aby svého soka v úvodním duelu porazil. Praha tak šla do vedení 1:0.

Ve druhém zápase se představili další hvězdy českého extraligového nebe a to Tomáš Konečný a Michal Bankosz. Zde by si před zápasem asi nikdo nedovolil tipnout, kdo vyhraje, protože předchozí vzájemná bilance je velmi vyrovnaná. Domácí prostředí však hrálo svou roli a po úvodní vyrovnané bitvě se za průběžného stavu 1:1 na sety podařilo Tomáši Konečnému opakovaně zahrát nevybíratelný míček, který tak vedl k zisku druhého bodu pro domácí tým.

Stolní tenisté Chodova pošilhávali v Ostravě po senzaci, těsně však prohráli

V souboji trojek a při generačním srovnání aktuální výkonnosti proti sobě nastoupili František Onderka a chodovský Dmitrij Prokopcov. Chodov sice spoléhal na zkušenosti a lišáckou vyzrálost Dimy, ale ani pro tentokrát to na mladého soupeře z Prahy nestačilo.

Dvě těsné prohrané koncovky znamenaly zisk třetího bodu pro domácí tým, který tak na své palubovce uhájil domácí neporazitelnost a s Chodovem si tak poradil poměrem 3:0.

Chodováci tak neplánovaně udržují po odehrané čtvrtině soutěže spodní pozice v průběžné extraligové tabulce a mají tak za úkol se poprat o zisk dalších bodů s nadcházejícími soupeři. Chodovský klub se svým příznivcům představí v pátek 3. listopadu od 17.55 hodin v městské sportovní hale Chodov.