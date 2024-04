Už jen hodiny odškrtávají stolní tenisté Chodova od další velké výzvy, která je čeká. Svěřence chodovského kouče Richarda Výborného čeká náročná šichta, a to semifinálová série v rámci extraligy mužů s NH Ostrava. Pro Západočechy tak půjde o druhý tým z Ostravy, který budou muset vyřadit v cestě za vytouženým finále.

Antonín Gavlas, jednička SKST Chodov. | Foto: Daniel Seifert

V základní části Chodováci NH Ostravu doma porazili 3:1. „Doma jsme vyhráli 3:1, ale troufáme si říct, celkem jednoznačně. Všechny naše výhry byly poměrně hladké, díky dobře zvolené taktice a většímu “hladu po vítězství,“ vracel se v čase Antonín Gavlas, chodovská jednička.

To v Ostravě se Chodovu nedařilo, i přesto, že měl duel dobře rozehraný, nakonec ale prohrál 2:3. „V Ostravě jsme mohli vyhrát 3:0 nebo 3:1. Jak Michal Bankosz, který vedl s Květonem 2:0 na sety a prohrál, tak Roman Rezetka, který prohrál v pátém setu 11:9, měli dobře rozehrané zápasy dotáhnout. ale nestalo se,“ poukazoval Gavlas na duel na stolech ostravského výběru.

„Na NH jsou trochu specifické podmínky. Míček se více zastavuje než v jiných halách a tým hrál navíc bojácně v rozhodujících chvílích. Paradoxně tahle prohra nás nakopla do dalšího průběhu sezony. S hráči jsme si to v dobrém slova smyslu vyříkali. Následně šel zápas od zápasu týmový výkon nahoru,“ našel pozitiva na porážce Gavlas, který si v extralize připsal na účet již dvacet výher.

Teď však čeká chodovský SKST zcela jiný souboj, jde totiž o hodně. Navíc, když Ostrava vyřadila ze hry o titul favorizované El Niňo. „Víme, že to je mladý tým, který se stále zlepšuje. Do zápasů půjdou se sebedůvěrou, koho vyřadili, a že mohou porazit i nás. My jsme připraveni odevzdat po taktické, fyzické i psychické stránce to nejlepší, co v nás je,“ slibuje za chodovský výběr tahoun Západočechů. Takže fanoušci stolního tenisu se mají opravdu na co těšit. „Očekáváme tuhý boj o každý míček. Jdeme do semifinále s respektem, zároveň, ale odhodláni využít šance, že klopýtl favorit na ligový titul,“ narážel Gavlas na El Niňo, které se překvapivě muselo rozloučit s boji o mistrovský titul.

Chodov tak má před sebou další vrchol sezony, který by rád dotáhl až do finále. „Rozhodně boj o titul, je právě a přesně to, co si naši hráči přejí, a na co se těší celou sezonu,“ upozorňoval Gavlas.

Spoléhat budou Chodováci také na své fanoušky, kteří patří k nejlepším v extralize. A ve čtvrtek 25. dubna od 18.00 hodin bude jejich podpora v domácím prostředí hodně důležitá.

„Naše skvělé publikum nás bude hnát za vítězstvím, moc se už na naše fanoušky těšíme,“ doplnil k první semifinálové bitvě, která bude k vidění ve sportovní hale v Chodově Gavlas. Vstupné činí padesát korun, kdy děti a ZTP mají vstup zdarma. Fanoušci se opět mohou těšit na soutěž o tisíc korun či slosovatelnou tombolu.

