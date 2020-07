A opět se bude na co těšit. Florbalové bitvy budou tradičně k vidění od 10.30 hodin na prostranství před lázeňským hotelem Thermal, kde si na své přijdou nejen hráči, ale také diváci.

„I letos se mohli přihlásit do společné kategorie muži, ženy i smíšené týmy s pěti až deseti hráči, kteří jsou starší patnácti let a v uplynulé sezóně nenastoupili v Superlize florbalu, případně první lize mužů,“ připomněl za pořadatele, FB Hurrican Karlovy Vary, Lukáš Grundler. Na florbalovém klání se opět představí čtyřiadvacet týmů, které budou rozděleny do šesti čtyřčlenných skupin. „Po odehrání základních skupin pak postoupí vždy dva nejlepší celky z každé skupiny do vyřazovacích bojů,“ poukazoval Grundler.

Pořadatelé však nezapomněli ani na diváky, pro které bude nachystána po celý florbalový den T-Mobile CZ fanzóna nebo budou moci využít pestrou nabídku občerstvení. Vítězný tým pak obdrží v rámci slavnostního vyhlášení poukázku ve výši 10 000 korun do prodejny Florbalexpert. „Pořádně lákavá je cena pro nejlepšího střelce turnaje, ten totiž získá možnost navštívit juniorský šampionát, který se příští rok uskuteční v Brně,“ prozradil zajímavou cenu pro nejlepšího kanonýra Grundler.

„Chtěli bychom pozvat širokou veřejnost před lázeňský hotel Thermal, kde bude k vidění velmi zajímavá akce,“ dodal Grundler.