Karlovarsko si během první sady vytvořilo až desetibodový náskok, který Jihočeši dokázali umazat na osm bodů, když nakonec prohráli 17:25. To druhý set přinesl vyrovnanou partii až do stavu 10:10. Karlovarsko poté odskočilo Jihočechům na rozdíl dvou bodů, a nakonec z toho byla výhra 25:20, když hned první setbol proměnil úspěšným blokem střídající Lamanec.

Volejbalisté Jihostroje prohráli první soutěžní zápas v nové sezoně

I do třetího setu vstoupili lépe hráči ze západu Čech, když si během první poloviny udržovali dvoubodový náskok. O ten však přišli za stavu 13:13, a Jihostroj šel dokonce do vedení 16:15. Poté si vytvořil až tříbodový náskok, ale Vary ho dokázaly smazat, když parádní vystoupení předvedl estonský smečař Juhkami, který na podání třemi esy, přehoupl ukazatel na stranu Karlovarska, když Vary šly do vedení 23:19. V závěru duelu sice Západočeši neproměnili první mečbol, ale druhý už byl úspěšný.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:17, 25:20, 25:21). Karlovarsko: Zajíček, Juhkami, Keemink, Weir, Sasak, Ihnát, libero Pfeffer (stř. Lamanec, Kasan, Wiese).