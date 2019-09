Ostřílený obránce Matěj Svatek i v letošním ročníku 1. ligy řádně tvrdí florbalovou muziku v trikotu karlovarského týmu. I on tak přispěl svým výkonem ke dvěma výhrám v úvodu základní části, když hurricani porazili jak Havířov, tak i Jaroměř.

„Důležité to samozřejmě bylo, ale nic jiného jsme taky nečekali než zisk šesti bodů a určitě chceme pokračovat dále na vítězné vlně,“ vzkazuje na úvod následujícím vyzyvatelům varského klubu Matěj Svatek.

Ale vraťme se zpět k prvnímu duelu s Havířovem, ve kterém museli hurricani likvidovat dvoubrankové manko. „Zápas s Havířovem se nevyvíjel vůbec lehce, byli jsme nuceni stahovat v půlce zápasu sestavu na dvě lajny a naštěstí ve třetí třetině se nám podařilo otočit zápas v náš prospěch,“ narážel třiadvacetiletý obránce na pětibrankový nášup svého týmu, který znamenal výhru nad Havířovem 7:5. Druhou výhru přidali hurricani do své prvoligové sbírky na palubovce nováčka z Jaroměře, kde vyhráli 5:2. „Když to vezmu za sebe, já tam pro nic jiného než pro vítězství nejel. Soupeře znám už z minulých let a v podstatě se to vyvíjelo ve stejném duchu jako vždycky, plno vyloučení, hádek, ale naštěstí naše kvalita se ukázala a mohu říci, že jsme v pohodě vyhráli,“ hodnotil druhý tříbodový zisk Svatek. Před sebou mají karlovarští florbalisté druhé domácí vystoupení, ve kterém jim los přisoudil českobudějovické Štíry, tedy předposlední tým tabulky 1. ligy, který vyšel v prvních dvou kolech bodově naprázdno.

„Přijede běhavý soupeř z jihu Čech, nepříliš oblíbený pro některé týmy. Budějovice praktikují i osobní obranu, takže důležitá bude určitě hra jeden na jednoho a samozřejmě obrana jako každý zápas,“ přemítal nad silou soupeře karlovarský obránce, který nosí na dresu číslo sedmdesát. Hurricani tradičně budou spoléhat na hlasivky fanoušků.

„Fanoušky mohu pozvat na zápas plný gólů, doufám, že se budou bavit zápasem stejně jako já,“ dodal závěrem Svatek. Třetí kolo 1. ligy základní části se odehraje v neděli 22. září od 18 hodin v karlovarské hale míčových sportů.