V rámci T-Mobile Olympijského běhu se oslavuje radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si totiž běžci připomenou Mezinárodní olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru.

Navíc T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. Důvod? V jeden den přesně v jeden čas vybíhá 75 tisíc běžců po celé České republice, ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích, nebo v rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci.

V Karlovarském kraji se tak mohou běžci vypravit hned do tří měst, kde se T-Mobile Olympijský běh uskuteční. Prvním budou Karlovy Vary, kde se opět sejdou běžci na Meandru Ohře, kde bude přichystán od 16.30 start závodu na 0,5 km pro děti do 8 let. Od 16.40 pak vyběhnou na trať, která bude měřit rovný jeden kilometr, děti od devíti do patnácti let. V 18 hodin přijdou na program dospěláci, pro něž je nachystán jeden okruh o celkové délce 5 100 metrů.

Druhé místo, kde se T-Mobile Olympijský běh odehraje, bude Ostrov, přesněji v zámeckém parku za lávkou, kde vše odstartuje v 17 hodin dětskými závody dětí do patnácti let. V 18 hodin bude na pořadu start hlavního závodu, ve kterém budou běžci zdolávat tři okruhy, jež dohromady měří 5 100 metrů.

Třetím do party budou Mariánské Lázně, které přivítají běžce v areálu mariánskolázeňské Viktorie. Připraveny budou hned tři distance. První, která měří dva kilometry a je značená, jednoduchá, je pro dospělé, začátečníky a děti. Druhá, která je středně náročná a měří 3,5 kilometru, je připravena pro dospělé a zkušené děti. Poslední, jež je označená jako náročná trať a měří 5,1 kilometru, je přichystána pro zkušené orientační běžce od 15 let.