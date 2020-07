Teplička je opět nohejbalová, po dlouhých třiceti letech...

Když v roce 1990 v Tepličce naposledy kopli do míče v rámci soutěže okresního přeboru, nikdo tehdy netušil, že to bude na dlouhých 30 let poslední zápas v nohejbale.

Tým SK Teplička ve složení, zadní řada zleva Petr Suchan, Benjamin Vondráček, Filip Josefik, Robin Vondráček, Václav Klauz, Ondřej Pustina. Dole zleva vedoucí družstva Radek Pustina, Petr Janoušek a trenér Matěj Medek. | Foto: Foto: SK Teplička

Ale když se chce, všechno jde, a tak když se vedení místního sportovního klubu ujal Radek Pustina, začalo vše nabírat na pořádných obrátkách. Proběhla úprava hřiště, rekonstrukce kabin a co hlavně, začaly pravidelné tréninky pod vedením zkušeného a dlouholetého hráče Matěje Medka (pozn. red. SK Liapor – Witte Karlovy Vary). Na jaře letošního roku přihlásil předseda SK Teplička družstvo do Nohejbalového přeboru mužů Karlovarska a Sokolovska 2020. I když první zápasy byly trochu rozpačité a kluci měli ze svých soupeřů možná až velký respekt, postupem času se začali v nohejbalovém závodním prostředí rozkoukávat. V prvních kolech se sice z vítězství radovat nemohli, ale získávali zkušenosti, které se jim podařilo zúročit již v 6. kole, ve kterém přivítali na domácím hřišti tým NK Otovice. K vidění byly dlouhé a napínavé výměny, a když se konečné skóre zastavilo na 5:2 pro domácí, byla to odměna pro celý tým. Velkým příslibem pro tepličský nohejbal je mladý tým hráčů, kteří mají chuť trénovat a bojovat o každý míč, profesionální a zodpovědný přístup trenéra a v neposlední řadě obětavá práce předsedy a zároveň vedoucího SK Teplička. (jos)

Autor: Redakce