„Na tatami se představilo bezmála 2300 závodníků ze 43 států z pěti kontinentů. Všichni tito závodníci závodili v neuvěřitelných 4062 startech, což vyneslo tento šampionát jako největší v historii WUKF,“ poukazuje Daniel Krhut z české výpravy.

Po čtyři dny tak mohli diváci sledovat v téměř zaplněném hledišti stadionu Ondřeje Nepily, kde se konalo nedávno mistrovství světa v hokeji, boje na 12 zápasištích o tituly mistra světa v jednotlivých kategoriích. „Obrovskou čest zúčastnit se tohoto mistrovství mělo 23 vybraných závodníků z našeho Sportovního klubu policie Sokolov UNITOP ČR, z.s.,“ pokračuje Daniel Krhut.

Před cestou do metropole Slovenska čekala zástupce ze západních Čech řada nominačních turnajů a velmi tvrdá příprava. „Všichni ukázali, že si nominaci zaslouží,“ mohl být spokojen jeden z trenérů výpravy.

Slova Daniela Krhuta potvrdili reprezentanti v samotných bojích. Zástupci České republiky, našeho kraje, města Sokolov, Březová a Bukovany (odkud borci pochází) posbírali celkem 14 cenných kovů, z toho čtyři zlaté medaile, čtyři stříbrné medaile a šest bronzových medailí. „Tímto počtem jsme přispěli České Asociaci Okinawského Karate a Kobuda k nádhernému 9. místu z celkového počtu 83 registrovaných federací,“ připomněl Daniel Krhut.

Ten ostatně bral hned tři medaile, jednu zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou. Ještě lépe si vedla tradičně Tereza Jůnová, která vybojovala hned tři zlaté, k tomu přidala jeden bronz.

Tituly vicemistrů světa si z Bratislavy dovezl Radek Tirala, Markéta Urbanová a Adéla Jůnová. Druhými vicemistry světa se stali Karel Benda, Lukáš Hoffman, Dominik Štros a Vladimír Vrabec. „Za zmínku ale stojí i zbytek týmu, jmenovitě Jiří Jirásek, Matěj Hřib, Tereza Hadáčková, Matyáš Havlíček, Adéla Kuchtová, Eliška Böhmová, Štěpán Škarban, Tomáš Urban, Vlastimil Chalupník, Barbora Rakovanová, Jan Hejda, Josef Labský, Pavla Vavřínová a Pavel Šinkovič. Pro většinu z nich to byla premiéra, startovat na tak velkém mistrovství. A se svojí premiérou se poprali více než dobře,“ má jasno Daniel Krhut.

S časovým odstupem lze konstatovat, že účast na tomto mistrovství byla pro všechny obrovským přínosem. „Všichni jsme si zde ale uvědomili, že pokud chceme do budoucna vyhrávat, tak na sobě budeme muset začít pracovat ještě více, než tomu bylo doposavad,“ ví trenér bojovníků ze sokolovského okresu.

Daniel Krhut si nechal závěrečná slova pro ty, bez kterých by se žádná cesta na mistrovství světa nekonala. „Za prvé jsou to rodiče, kteří své děti v tomto krásném sportu podporují a investují do nich nemalé náklady. Poděkování patří i všem ostatním finančním podporovatelům, kterými pro toto mistrovství byl Karlovarský kraj, město Sokolov, město Březová, J+M Autodíly, Vodoinstalace – Radek Tirala a Sportovní klub Sokolov UNITOP ČR, z.s. V neposlední řadě patří poděkování celému realizačnímu týmu České Asociace Okinawského Karate a Kobuda v čele s prezidentem Danielem Pekuniakem a manažerem Miroslavem Boguským, kteří se po celou dobu mistrovství o celý tým starali a zajišťovali pro všechny kompletní servis,“ vypočítává na závěr.