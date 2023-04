/BOJOVÉ SPORTY/ Na závěr března zamířili zápasníci karlovarského klubu Alpha Gym Karlovy Vary na galavečer postojových disciplín K1 a Muay Thai Storm Fight Night do Českých Budějovic, kde barvy karlovarského klubu hájili Jakub Hollý, Martin Brázda, Ondřej Hlaváček a Robert Kučera.

Alpha Gym Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Vamberk Fight Night, Alpha Gym Karlovy Vary

Jeden ze zápasů večera předvedli ve váze do 84 kg dva profesionální sportovci Jakub Hollý a Jan Martinec ze Storm Fight Academy. Oba si nic nedali zadarmo a předvedli skvělý zápas plný tvrdých výměn, který se stal velkou atrakcí pro fanoušky tohoto sportu. Oba zápasníci prokázali své schopnosti, když i přes tolik čistě trefených úderů a počítání Hollého, se zápas rozhodoval až na body, kde nakonec zvítězil domácí Jan Martinec.

„Kuba Hollý i přes prohru předvedl špičkový a pravděpodobně zatím svůj životní výkon. Se soupeřem si troufáme tvrdit, že budou kamarádi po takovém zápase do konce života,“ poukazoval s úsměvem karlovarský trenér František Linhart.

Následně si vystřihl premiéru karlovarský talent Martin Brázda, který nastoupil do svého prvního profesionálního zápasu, kde narazil ve váze do 63,5 kg na Josefa Bidla z Lesák Fight Teamu. Brázda v zápase tahal za kratší konec a soupeř byl o něco lepší a vyhrál na body. „Týden před zápasem jsem měl horečku a zápas mi maličko nesedl. Nechci se na nic vymlouvat a gratuluji soupeři, který předvedl v podstatě bezchybný výkon a zaslouženě vyhrál. Ačkoliv to nedopadlo tak, jak bylo v plánu, tak to byl jeden z mých nejlepších sportovních zážitků,“ podotkl k premiéře mezi profíky Brázda.

Zápas ve váze do 75 kg mezi Romanem Schwarzem z Fenris Muay Thai a odchovancem Alpha Gymu a dlouholetým úspěšným zápasníkem Ondřejem Hlaváčkem byl plný napětí a emocí.

Oba zápasníci se snažili ukázat své nejlepší výkony, ale nakonec to byl Hlaváček, kdo v zápase začal dominovat a jednoznačně zvítězil. Díky svému preciznímu boxingu, pohybu hlavou a kvalitní obraně dokázal kontrolovat celý zápas a postupně se dostávat do vedení.

Schwarz sice podal statečný výkon, ale nakonec nestačil na přesnost a rychlost svého soupeře. Zápas se setkal s nadšením a uznáním ze strany publika, když ukázal, že thaibox je stále populární a vzrušující sport. „Ondra opět zmuchlal jako papír dalšího soupeře. V boxerských kombinacích začíná být v zápasech pravidelně o několik tříd jinde než soupeři. Velký respekt soupeři a jeho srdci, že to ustál až do konce“ chválil si výkon Hlaváčka Linhart.

Bojovný a vyrovnaný zápas mezi dvěma talentovanými zápasníky Robertem Kučerou a Filipem Kollerem ze Storm Fight Academy se odehrál ve váze do 75 kg. Pro oba zápasníky se jednalo o první zápasy v životě, přesto předvedli vynikající výkony a publikum bylo svědkem napínavého a dramatického souboje.

Zápas byl plný úderů a kopů, přičemž oba zápasníci se snažili kontrolovat tempo a diktovat průběh. Přestože se oba snažili najít příležitosti k rozhodujícím úderům, nedokázali se rozhodnout pro jednoho vítěze, a tak zápas skončil spravedlivě remízou. „Akce byla od začátku skvěle domluvená, rozhodčí rozhodovali poctivě a čestně, celkově z našeho úhlu pohledu vše dopadlo organizačně na jedničku. Děkujeme organizátorům a již teď se těšíme na příště,“ uzavřel karlovarský trenér.