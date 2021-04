Jejich cílem bylo vybojovat pro Karlovy Vary Superligu, k čemuž by, nebýt pandemie, byli velmi blízko. Nyní se oblíbené trenérské duo s karlovarskou florbalovou rodinou loučí.

Pánek přišel do lázeňského města v průběhu sezóny 2016/2017, kdy posílil tehdejší realizační tým během premiéry hurricanů ve druhé nejvyšší soutěži, kterou se nakonec povedlo udržet.

Od následujícího ročníku se pak stal plnohodnotným trenérem A-týmu a rozjel velkou show. Po prvotní aklimatizaci vybojoval se svým týmem třetí místo po základní části a historický postup do play-off 1. ligy.

Ve vyřazovacích bojích sehrál Pánek se svým týmem parádní čtvrtfinálovou sérii proti nakonec celkovému vítězi a postupujícímu soupeři z Královských Vinohrad.

Postupu mezi nejlepší čtyři jsme se však dočkali hned v následující sezóně, ve které se opět přepisovaly historické tabulky, čtvrté místo po základní části, ale především souboje ve vyřazovací části.

To byly zápasy, na které všichni zcela jistě ještě dlouho vzpomínali, fantastická série s Kladnem s vítězným koncem pro Karlovy Vary a následné semifinále, kde Pánek se svou družinou skvělou taktikou velmi trápil dnes již superligové Black Angels, kteří stejně jako Vinohrady korunovali sezónu postupem.

Mandler se stal členem A-týmu hurricanů v ročníku 2017/2018, kdy přicházel jako hráč. V dresu s hurikánem na prsou se v hale míčových sportů proháněl dvě sezóny a fanoušci si ho jistě pamatují jako bojovného univerzála, který nevypustil jediný souboj.

Před sezonou 2019/2020 se pak Mandler přesunul na trenérskou lavici, kde zaujal místo vedle svého velkého kamaráda. Oba tak vytvořili tým, který šlapal skvěle a měl jediný cíl, vybojovat pro karlovarský florbal nejvyšší soutěž, a měli k tomu velmi dobře našlápnuto.

V únoru loňského roku se svým týmem ovládli základní část 1. ligy, čímž zapsali do klubové kroniky karlovarských hurricanů další historický úspěch.

Tabulky měli v plánu opět přepisovat i v play-off, což jim bohužel překazila současná neočekávaná situace, která naneštěstí stále trvá, a tak i v té letošní sezóně přišli tito trenéři se svým týmem o možnost postupu.

Po předčasně ukončené sezoně v 1. lize pak oba trenéři ukončili spolupráci v lázeňském městě. „Kluci, děkujeme. Do dalších let vám přejeme hodně úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě a budeme se těšit, že se třeba někdy v míčovce opět setkáme,“ děkují činovníci FB Hurrican trenérskému tandemu, který se nesmazatelně zapsal do historie karlovarského klubu.