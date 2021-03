„Cestu a nominaci na šampionát jsme zvažovali s ohledem na nepříliš klidnou situaci ohledně pandemie koronaviru,“ přiznává obavy, které panovaly v klubu před atletickými závody, předsedkyně karlovarského Triatletu Lucie Markusková.

Triatlet i přes nepřízeň pandemie nakonec do dějiště mistrovství přece jen zamířil.

„Nakonec po debatě trenéři versus závodníci a samozřejmě rodiče jsme podstoupili PCR testy a vyrazili,“ narážela Markusková na souhlasné stanovisko, které nasměrovalo výpravu Triatletu do Ostravy.

Právě přes ztížené podmínky k tréninku karlovarský klub neměl v atletické hale v Ostravě velká očekávání, i přesto si připsal na účet velký úspěch, o který se zasloužila koulařka Klára Markofová, která v kategorii juniorek obsadila za výkon 10,21 m sedmou příčku a k tomu přidala jako bonus vylepšení osobního rekordu.

„Velké výsledky jsme neočekávali, a tak jsme byli příjemně překvapeni osobním rekordem koulařky Kláry Markofové,“ pochvalovala si úspěch karlovarské atletky Markusková.

Osmé místo si z Ostravy odvezla dorostenka Lenka Burešová, která se představila ve skoku do výšky.

Desátou příčku pak obsadil v kategorii dorostu v kouli za výkon 12,12 m Šimon Kraft a pro dvanáctou příčku si doběhl na tříkilometrové trati v nejlepším sezónním výkonu, a to 09:49.91, junior Jan Kotraba.

K tomu přidal dorostenec Albert Slaba taktéž nejlepší sezónní výkon na patnáctistovce, kterou zaběhl v čase 4:27.63, obsadil tak jedenáctou příčku.

Vše uzavřela na stejné trati devátou pozicí Eliška Kučerová, která si stejně jako Kotraba a Slaba připsala na konto nejlepší výkon sezony, přesněji čas 5:09.53. Ta navíc předvedla své atletické srdce, když závod dokončila i bez jedné tretry.

„Eliška vstupovala do závodu na patnáct set metrů jako prvním rokem dorostenka a cílem bylo být do poloviny startovního pole, nejlépe do první šestky. Na začátku závodu jí však soupeřka vyzula tretru z paty, v půlce trati ji Eliška odkopla mimo dráhu a zbytek závodu absolvovala jen s jednou tretrou, a i přesto statečně závod dokončila,“ připomněla Markusková netradiční situaci, která Kučerovou během závodu postihla.

„Další závodníci si spraví chuť v hlavní sezoně,“ dodává závěrem své přání šéfová karlovarského Triatletu.