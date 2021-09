„V soutěži se dařilo Vítkovi, který se ve své kategorii probojoval do finále, a i to se mu podařilo vyhrát, a tím získal titul mistra České republiky. Skvělý výsledek pak doplnil ještě 1. místem ve čtyřhře,“ chválil si výkon Víta Špalka.

Velkou radost pak přinesl do řad TTC Dan Naske, kterému se ve finálové bitvě podařilo porazit favorita v pětisetové bitvě, a celý turnaj tak opanoval. „Na 3. místo nakonec dosáhl Jirka a Ondra se usadil na čtvrté příčce. Perličkou bylo umístění ve čtyřhře, kde skončili Dan a Ondra na prvním místě a Jirka s Pepou pak skončili třetí,“ popisoval husarský kousek za zelenými stoly Žák.

Zkušenější chlapci potvrdili své kvality a do jednoho postoupili ze svých skupin do vyřazovací části.

Dařilo se i A-týmu TTC, který zahájil 2. ligu vítězstvím nad Litoměřicemi a ke druhému duelu se pak přesunul do Mostu. Obě ligová klání skončila shodně výsledkem 10:7 ve prospěch chebského klubu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.