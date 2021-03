Ve vaší pozici máte na starosti tréninkový proces celého klubu. Pojďme se bavit o nevýkonnostních kategoriích a dívkách, jak vypadají v současné době tréninky?

Každá věková kategorie má své odlišnosti. Tím pádem hlavní trenéři musí přistoupit ke každé trochu jinak v rámci tréninkového procesu. Nejvíce se nyní pereme s motivací hráčů i hráček k zapojení do aktivit.

Jaká je tedy náplň tréninků?

Naším cílem je pohybová všestrannost, radost ze sportu a udržení se aspoň v nějakém sociálním kontaktu. U nevýkonnostních kategoriíi dívek máme on-line tréninky, florbalové i pohybové výzvy, kde je naší snahou pracovat na technice s florbalkou a pohybových schopnostech. Do on-line tréninků se snažíme zapojovat hráče A-týmu, juniorů a hledáme hosty i mimo náš klub. Během on-line tréninků se mění trenéři mezi kategoriemi. Tímto se snažíme stereotypní tréninkový proces zpestřit.

Vynucenou pauzu se však snažíte zpestřit vašim členům i jinými aktivitami…

Využíváme možnosti chodit na venkovní tréninky v omezeném počtu, kde se zaměřujeme opět na pohybový rozvoj. U starších hráček se ještě zaměřujeme na vytrvalostní tréninky, buď formou běhu, běžek, bruslení, nebo nyní také jízdy na kole. Jako bonus pro každou rodinu nabízíme možnosti volnočasových aktivit, jako je Geocaching, „Cesta za pokladem“ nebo nově on-line trénink pro rodiče. Chtěl bych touto cestou apelovat na všechny hráče, hráčky a také rodiče, že tohle je pro nás v současné době jediná možnost, jak s hráči navázat sociální kontakt a také jak se mohou spoluhráči z týmu vzájemně vidět alespoň na on-line platformě.

Lukáš Grundler, sportovní manažer FB Hurrican Karlovy Vary.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Jaké tedy máte plány do dalších týdnů či měsíců?

Tím, že hledáme způsoby, jak umožnit tréninky, tak vždy po rozvolnění pořádáme tréninky ve venkovních nebo vnitřních prostorách. Například vláda odsouhlasí změny v pondělí, my je v úterý realizujeme. Čekáme na první možnost, kdy se opět budeme moci vrátit do haly, kam se všichni nejvíc těšíme. Všichni si chceme zatrénovat společně, zahrát se mezi sebou a samozřejmě také s ostatními kluby. Oproti původnímu plánu počítáme s tréninky v hale až do konce června. Původně jsme počítali s halovými tréninky jen do konce dubna. V případě zájmu plánujeme také tréninky o letních prázdninách v hale či venku.

Máte v rukávu ještě nějaké další aktivity na zpestření nucené pauzy?

Samozřejmě máme s trenéry další varianty. Momentálně řešíme například Večerní cestu za pokladem, orientační běhy, tréninky s trenéry z jiného oboru a další aktivity, které zatím nechci prozrazovat.

Jak to vidíte s ligovými soutěžemi, bude se hrát?

Jako hejtman Karlovarského kraje pro karlovarsko--plzeňský region Českého florbalu mohu říci, že snahou regionu i celého Českého florbalu je soutěže opět rozjet. Jsou připraveny varianty rozjezdu až na nejzazší, květnový termín. Pokud by ani tohle nevyšlo, klub je připraven zorganizovat vlastní turnaje až do června a samozřejmě má v plánu zúčastnit se také některých tradičních letních turnajů. Také si necháváme otevřenou možnost na prázdniny, podle zájmu našich členů, stejně jako s tréninky.

I přes nucenou pauzu a možnost, že se navrátí florbalisté zpět na palubovky, je stále více skloňovaná příprava, která pomalu a jistě klepe na své dveře. Jak to vnímáte vy?

Cíl je jasný. Udržet co největší počet dětí u sportu a po rozjezdu nalákat co nejvíce nových sportovců. Poté je důležité případné prázdninové tréninky navázat na další plánované aktivity klubu, jako jsou sportovní příměstské tábory, florbalový kemp i dívčí soustředění. Po kempech přejdeme naplno do přípravných utkání, turnajů a v září, doufejme, do tradičního kolotoče ligových klání. Už se na to všichni moc těšíme a já jsem optimista, že ta situace bude dobrá a naše plány se povede zrealizovat.