Máte za sebou úspěšnou sezonu, kdy jste dokázali složit dobře fungující tým, což jde zcela jistě za vámi a trenéry, jste tedy spokojení?

Jsme moc spokojeni, prakticky jsme spokojeni se dvěma uplynulými sezonami, jelikož ta loňská, kterou jsme vyhráli, skončila základní částí. Takže ta letošní vlastně byla uzavřením jednoho dlouhého cyklu, který nám přinesl velký úspěch.

Měli jste úspěšnou ruku při výběru posil. Příchod Indry, Keeminka či doplnění před finální fází extraligy o Římala, to byly vaše trumfy…

Kluci, co se k nám připojili, úžasně zapadli do kolektivu a všichni dělali vše pro úspěch týmu. Každý byl ochoten akceptovat svoji momentální roli a všichni v týmu trochu obětovali své osobní ambice na úkor týmového úspěchu. To byl také jeden z důležitých faktorů úspěchu.

K tomu můžeme připočíst skvělé výkony Pfeffera, Vašiny, Wilsona, Wieseho či Ticháčka…

Hráči, kteří tu již byli loni, se díky svému nasazení na trénincích více a více sehrávali a šli za společným cílem, ten byl pro všechny stejný, vítězství v extralize.

S Karlovarskem slavil již druhý mistrovský titul UNIQA extraligy. Čerstvý čtyřicátník Ondřej Hudeček však ten druhý slavil již v nové roli, manažera klubu.Zdroj: Daniel Seifert, VK ČEZ Karlovarsko

Během sezony jste vsázeli na týmový výkon, kdy jeho nedílnou součástí byli náhradníci…

Každý v kádru měl svoji roli a upozadil své osobní ambice na úkor kolektivu. Nálada během celé sezony byla úžasná. O tuto náladu se stará hlavně lavička a náhradníci, kteří nedostanou na hřišti takový prostor, a ti byli letos skvělí.

Po zisku mistrovského titulu doznal kádr několika změn, tým posílili Zajíček s Ihnátem a naopak ho opustili Lux a Ticháček…

Snažili jsme se družstvo udržet pohromadě, i když je jasné, že každý rok, ať už z důvodu naší snahy o oživení týmu, nebo z důvodu jiných osobních představ odcházejících hráčů, došlo ke změnám v kádru. Marcelovi i Lukášovi hrozně moc děkujeme za práci, kterou pro klub odvedli. Jsem za ně hrozně moc šťastný, že svůj odchod zpečetili titulem. Co se týče posil, tak Adam Zajíček k nám přichází jakožto zkušený hráč naší extraligy, který již dlouhodobě dokazuje svoji vysokou kvalitu,a věřím, že bude mít tah na bránu v podobě zisku další trofeje. Jakub Ihnát je hráč, který má velký potenciál a v Ostravě často ničil své soupeře dělovým podáním. Věřím, že i pro něj bude přestup do našeho klubu velkou výzvou a dalším krokem v jeho kariéře.

Jaké plány máte v nejbližších dnech či týdnech?

Tuto sezonu uzavřeme ještě poděkováním partnerům, kteří nám vyšli vstříc i v nelehké době, za jejich podporu jim patří velké poděkování. Potom už se vrhneme na kompenzace pro naše permanentkáře a přípravy zápasového kalendáře na sezonu 2021/22. Momentálně klub také vynakládá všechno své úsilí na obnovu mládežnického sportu.

Do nové sezony budete vstupovat jako úřadující mistr extraligy, určitě tak budete mít jako každou sezonu nejvyšší ambice?

Co se týká ambicí, tak ty budou stejné. Dostat se do finále Českého poháru, minimálně postoupit do semifinále extraligy, protože soutěž svou kvalitou roste, a v evropských pohárech dojít co nejdále. V případě Ligy mistrů dosáhnout na vytoužené vítězství.