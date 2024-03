Závěr jako hrom. Stolní tenisté SKST Chodov udělali vítěznou tečku za základní částí extraligy mužů, když uspěli na stolech KT Praha, kde předvedli famózní obrat a zvítězili 3:2, čímž soupeři oplatili prohru 2:3 z domácího prostředí.

SKST Chodov. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Chodovský kouč Richard Výborný ponechal takticky na lavičce Dmitrije Prokopcova a proti soupeři postavil Michala Bankosze jako jedničku, obranáře Romana Rezetku na pozici dva a Antonína Gavlase jako trojku. Mohlo se zdát, že taková sestava mohla mít taktický podtext s ohledem na případného soupeře do play-off, ale nic takového v plánu nebylo.

Utkání bylo napínavé od začátku do konce, diváky v hale nebo u televizních obrazovek muselo velmi bavit. V prvním utkání bylo možné vidět pětisetové drama, v jehož závěru se nakonec radoval pražský Filip Delinčák, který udolal Romana Rezetku 3:2. Ve druhém utkání proti sobě nastoupili Michal Bankosz a Martin Koblížek. Bankosz sice začal velmi dobře, první set odehrál velmi odvážně a útočné údery nasměřovaly míček do těch správných míst, ovšem Koblížka ztráta prvního setu neodradila.

Chodováci složili doma úspěšný reparát, Liberec neuhrál ani bod

Po kvalitním koučinku postupně začínal nalézat Bankoszovo slabiny a vývoj zápasu obrátil, nakonec vyhrál 3:1 a dostal tak KT Praha do vedení 2:0. Do třetího zápasu vstupoval v roli jasného favorita Antonín Gavlas a to proti mladému Martinu Šípovi, který se chtěl před svými fanoušky blýsknout a zároveň tak oslovit i potenciálního nového zaměstnavatele, neboť KT Praha touto sezonou v extralize končí.

Gavlas v koncovce prvního setu podcenil odhodlanost domácího borce a první set ztratil velmi těsně. Západočechům se tak naděje na dobrý výsledek začínala vzdalovat. Gavlas se však velmi rychle zkoncentroval a mladému Šípovi ukázal své kvality, čímž mu nedal šanci získat pro Prahu třetí bod a tedy jednoznačné vítězství.

Chodov tak průběžně stáhl vedení Prahy na 2:1. Do čtvrtého utkání proti sobě nastupovali Filip Delinčák a Michal Bankosz. Chodovský Bankosz zaváhal pouze ve druhém setu, jinak odpovědný a velmi bojovný výkon stále se zlepšujícího Bankosze dovedlo Chodov k obratu na 2:2.

Stolní tenisté Chodova uspěli v domácí derniéře, Havířov si odvezl prohru

Rozhodující duel proti sobě postavil Martina Koblížka a Romana Rezetku. Koblížek se trápil s Rezetkovo bekhendovým materiálem a snažil se svého soupeře přehrát přes forhend.

Nicméně ani zde se Koblížkovi nedařilo, poněvadž právě zde narazil na důraznou topspinovou hru a velmi dobře fyzicky připraveného protihráče, který svým výkonem tak doháněl svého soupeře téměř k šílenství. Rezetka svého soupeře porazil 3:1 a dokončil obrat Chodova, který tak dramatickým vývojem otočil průběžný stav na konečný vítězný výsledek 3:2.

Třetím vítězstvím v řadě se SKST Chodov v posledním 18. kole základní části extraligy usadil na 5. místě, čímž si zajistil vstup do play-off, ve kterém ho čeká nejvzdálenější soupeř TTC Ostrava 2016 s hvězdným Petrem Korbelem v čele. Začátkem dubna se tak rozjede play-off svými čtvrtfinálovými bitvami, ve kterých nováček z Chodova nebude chybět.

KT Praha – SKST Chodov 2:3. Zápasy: Delinčák – Rezetka 3:2 (5:11, 11:6, 11:5, 6:11, 11:7); Koblížek – Bankosz 3:1 (4:11, 11:6, 11:4, 11:7); Šíp – Gavlas 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 5:11); Delinčák – Bankosz 1:3 (6:11, 11:5, 11:13, 9:11); Koblížek – Rezetka 1:3 (12:10, 5:11, 6:11, 8:11).

Pořadí extraligy mužů po základní části: 1.SF SKK El Niňo Praha, 2. HB Ostrov Havlíčkův Brod, 3. SKST Tesla Batteries Havířov, 4. TTC Ostrava, 5. SKST Chodov, 6. SKST Liberec, 7. KT Praha, 8. NH Ostrava, 9. TJ Sokol PP Hradec Králové, 10. TJ Ostrava KT.