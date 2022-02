„Nebyla to naše hra, co předvádíme, k tomu můžeme přidat z mého pohledu atypickou halu,“ narážel Koloušek na palubovku Unyp Arény, která jako jedna z mála nemá označené hřiště.

OBRAZEM: Karlovarsko v Praze tvrdě narazilo, dvakrát. Prohrálo a přišlo i o trůn

Lvi šli od úvodního setu za vítězstvím, přesto ve druhém se radovali z výhry hráči Karlovarska. „Ve druhé sadě jsme soupeře zatlačili servisem a na chvíli jsme hráli to svoje, ale pouze jen druhý set, škoda toho prvního, který jsme prohráli v koncovce,“ připomněl Koloušek první sadu, kterou Lvi nakonec urvali v poměru 28:26 ve svůj prospěch.

I přes prohru v Karlovarsku hlavy nevěší. „Prostě to teď přišlo, po tolika vítězstvích v řadě,“ řekl k třetí extraligové porážce asistent Varů. Karlovarsko tak navíc přišlo o volejbalový trůn, na který se o jeden bod vyhouply České Budějovice.

„Účet se dělá až na konci sezony, takže se ještě uvidí,“ upozorňoval Koloušek na motivaci Karlovarska navrátit se zpět na první místo.

Teď však musí jít extraliga stranou. Dnes, tedy ve středu 2. února, čeká Karlovy Vary od 20.00 hodin náročná šichta v rámci první bitvy čtvrtfinále Poháru CEV, ve kterém se představí klub ze západu Čech ve francouzském Tours. „Domácí jsou sice favoritem, ale pokud budeme plnit vše, jak hlavní trenér naordinuje, můžeme překvapit. Už jen to, že jsme ve čtvrtfinále, je úspěch,“ upozorňoval Koloušek.

„Na Tours by měl platit účinný servis, dobrá obrana a týmový výkon,“ přemítal Koloušek, co by na soupeře mohlo platit, a závěrem dodal: „Uvidíme, jakou pozici si připravíme pro domácí odvetu, samozřejmě chceme vyhrát, ale rozhodne se na palubovce, jak říká trenér Jiří Novák, vše je to hlavně o hlavě.“